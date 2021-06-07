Велопешеходный маршрут соединит канатную дорогу и сквер на площади Сенная в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вторая очередь благоустройства площади перед станцией канатной дороги "Нижегородская" в Нижнем Новгороде начнётся совсем скоро. 4 июня АНО "Центр 800" уже открыл конкурс предложений по разработке проектно-сметной документации и выполнению самих работ. Объявление размещено на электронной торговой площадке "Фабрикант".

Начальная (максимальная) цена контракта, установленная заказчиком, – 60 миллионов рублей. Заявки подрядчиков будут приниматься до 10 июня 2021 года. Итога запроса предложений подведут 1 июля. Согласно условиям контракта, срок завершения работ назначен на 15 августа 2021 года.

Работы пройдут в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Концепция благоустройства разработана архитектурным бюро MLA+ под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области.

А теперь, что включает в себя вторая очередь благоустройства площадки перед канатной дорогой?

Работы будут проводить по периметру станции "Нижегородская" и на участке улицы Сеченова, который соединяет Большую Печёрскую улицу с зоной посадки пассажиров через новый прямой участок пути.

Контракт предполагает следующие задачи для подрядчика: мощение пешеходной зоны и зоны фудкорта, дополнительное озеленение территории, укладка деревянного настила для площадок и пандуса, проведение декоративного и функционального освещения.

Но самая ключевая задача всей концепции – соединить улицу Большую Печёрскую со входом на канатную дорогу, что подразумевает удобную функциональную перепланировку территории. В том числе, проект включает в себя тропу, идущую вниз по склону.

Ожидаемый итог работ – удобная пешеходная связь верхнегородской и набережной частей, новый велопешеходный маршрут от канатной дороги до сквера на площади Сенной и автобусной станции на Большой Печёрской по кратчайшему пути.

В правительстве Нижегородской области также напомнили, что ещё в прошлом году в рамках подготовки к 800-летию города серый забор и тёмные закоулки перед станцией "Нижегородская" канатной дороги была создана полноценная площадь. На ней освещение, навигация, зоны отдыха с городской мебелью и клумбами и парковка. Помимо прочего, уложено новое мощение, оборудована смотровая площадка на сторону Бора с местами для отдыха.

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