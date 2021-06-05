«Пассажир в тяжелом состоянии»: Очередное страшное ДТП с мотоциклом произошло в Нижнем Новгороде

В результате ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир. Фото: Ксения Мараханова. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Очередное чудовищное ДТП произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там столкнулись мотоцикл марки «Honda Steed 400» и автомобиль «Хендай солярис». Авария случилась на перекрестке проспекта Молодежного и Краснодонцев около 12 часов ночи.

Первыми о ДТП рассказали очевидцы, которые опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия. На кадрах хорошо видно, что удар был сильным. Мотоцикл и бампер машины сильно пострадали от столкновения, и буквально превратились в груду металла.

Первыми о ДТП рассказали очевидцы, которые опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия. Фото: Ксения Мараханова. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Известно, что в аварии пострадали водитель мотоцикла и его пассажир – девушка. Их обоих увезли на скорой помощи в 13 больницу.

- У парня травма бедра и много ушибов. Девушка пока в более тяжёлом состоянии. С пострадавшими работают медики, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь нижегородского Минздрава Алексей Никонов.

По информации от очевидцев, автомобиль, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по проспекту Молодежный со стороны 52 квартала.

Пострадавшие в ДТП находятся в больнице №13. Фото: Ксения Мараханова. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

- Да, печаль. Солярис на встречке стоит, видимо решил проскочить срезав, не смог. Нет у нас культуры вождения в области никакой, - сделал вывод нижегородец Владимир Солохин.

- Опять налево повернули.... Куда смотрел водитель авто... Слов нет, - прокомментировал случившееся Сергей Смирнов.

Кстати говоря, одна из знакомых пострадавшей парочки в ДТП, сообщила в комментариях, что мотоциклист и пассажир были в шлемах. Возможно, именно это и спасло им жизнь.

ДТП произошло ночью на проспекте Молодёжный. Фото: Ксения Мараханова. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

«Комсомолка» уже направила запрос в полицию на получение комментария об этом инциденте. Мы будем следить за развитием событий.

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