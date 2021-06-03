Презентация программы по работе с детьми с РАС состоялась в Мининском университете

Программа была разработана в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье». Фото: пресс-служба Мининского университета

В Мининском университете презентовали программу дополнительного профессионального образования «Организация психолого-педагогической помощи родителям и законным представителям детей с особенностями развития на базе программы «9 шагов: тренинг родительских навыков». Мероприятие состоялось в «Точке кипения», сообщает пресс-служба университета.

В презентации приняли участие и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков, ректор ПИМУ Николай Карякин, представители фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова и Святослав Довбня, а также президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова.

Число детей с расстройством аутистического спектра в Нижегородской области составляет более тысячи, а по мировым исследованиям, диагноз РАС имеет каждый 160-й ребенок. Программа была разработана в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье», и ее основная цель заключается в том, чтобы при помощи специалистов повысить компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения детей с РАС.

- В 2021 году по новой программе планируем обучить 12 человек – это специалисты Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в том числе преподаватели Мининского университета и ПИМУ, - рассказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Слушателями программы в ходе обучения будет оказана психолого-педагогическая помощь 36 семьям, имеющим детей с особенностями развития.