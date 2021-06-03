Куйбышевскую водокачку приспособят под культурный центр

Водонапорная станция на берегу Оки была построена в 1880 году Фото: Ольга КУРЕНКОВА

На Черниговской набережной в Нижнем Новгороде построят разворотное кольцо для транспорта. Решение было принято на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области – протокол опубликован на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.

- В настоящее время идет подготовка документации по планировке территории на улице Черниговской от метромоста до Молитовского моста. Выполненной концепцией даны предложения по повышению этажности и размещению высотных акцентов на указанной территории, - гласит документ.

Улица Черниговская будет продлена до Молитовского моста, возле которого появится разворотное кольцо, а вдоль улицы будет размещен комплекс жилых и общественных зданий.

У Молитовского моста теперь можно будет развернуться. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Также, согласно протоколу, запланирована реставрация разрушенного здания «Городская водозаборная станция», которая представляет собой объект культурного наследия. Оно будет приспособлено под общественные нужды – планируется, что там будет организован культурный центр – и включено в общую концепцию застройки. Сейчас здание, более известное среди нижегородцев под названием «Куйбышевская водокачка», находится в аварийном состоянии – крыша полностью обвалилась, на полу зияют открытые резервуары. Находиться в нем небезопасно, однако оно до сих пор привлекает внимание уличных художников и любителей экстрима.

Кроме того, комиссия согласовала новый Генплан Нижнего Новгорода, в который внесли требуемые изменения – перенос границ функциональных и территориальных зон.

Напомним, реновацию Черниговской набережной планируется проводить в четыре этапа. Сначала будет возведено семь многоквартирных домов разной этажности – от 5 до 12 этажей. В рамках второй очереди строительства должны появиться еще два жилых дома, бизнес-центр и детский сад. Затем запланировано строительство медицинского и общественного центров, а на заключительном этапе на Черниговской появится конгресс-холл с рестораном и встроенной автостоянкой.

СПРАВКА «КП»

Водонапорная станция на берегу Оки была построена в 1880 году. Тогда она считалась одной из самых современных в плане технологий. Да и окрестности Куйбышевской водокачки были весьма оживленным местом – вдоль берега проходила железная дорога от Ромодановского вокзала в направлении Казани. Проработала водонапорная станция больше ста лет – лишь в 1988 году ее закрыли в связи с устареванием и отсутствием потребности. Однако, несмотря на официальный статус памятника культурного наследия, за зданием никто не следил, и оно очень быстро обветшало.