«В баньке намоешься и самогоночки выпьешь»: Бабушка из нижегородской деревни пригласила в гости Илона Маска

Жительница семеновской деревни Анастасия Ивановна Абрамова спела частушки для Илона Маска.

На днях жители небольшого городка Семенова Нижегородской области долго не могли поверить своим глазам, увидев на дорогах роскошный автомобиль марки Tesla. Да-да, тот самый легендарный электрокар американского инженера Илона Маска прибыл в нижегородскую глубинку, чтобы стать еще красивее – искусные мастера расписали диковинную машину под хохлому. Получилось весьма необычно и стильно.

«Дизайн росписи разрабатывался около недели, а сама работа заняла пять часов. Над росписью трудились 10 мастеров – заслуженные художники Российской Федерации, заслуженные мастера НХП. Был выбран традиционный фон – кудрина в серебре. Автомобиль черный, и на нем много хромированных элементов, поэтому оптимальным решением было использование именно серебристого цвета», - рассказал «Комсомолке» генеральный директор ОА «Хохломская роспись» Алексей Усанов.

Легендарную Tesla расписали под хохлому. Фото: Андрей Грибов

По его словам, это не первый автомобиль, расписанный сотрудниками предприятия, однако ранее это были частные заказчики, да и машины – не такие экзотичные.

Как выяснилось, электрокар принадлежит компании «Рускомтранс», специализирующейся на производстве и продаже спецтехники, и эта Tesla – единственная в Нижегородской области на сегодняшний день. Идея проекта родилась после того, как Илон Маск на московском марафоне «Новое знание» высказался о намерении построить в России завод Tesla. Компания «Рускомтранс» решила заявить о готовности сотрудничать в этом вопросе – именно поэтому на борту электрокара помимо хохломы красуется надпись «Построим завод Tesla в России».

Появление электрокара на улицах маленького провинциального городка произвело фурор. Фото: Андрей Грибов

«Изначально предприятие приобрело автомобиль, чтобы более детально изучить особенности работы таких машин. Испытывать его решили не только на городской трассе, но и в деревне. А чтобы ехать туда не просто так, а с какой-то миссией – решили расписать машину под хохлому, для чего, собственно, мы и отправились в Семенов», - рассказала «КП – Нижний Новгород» специалист по рекламе компании «Рускомтранс» Маргарита Алмазова.

На предприятии «Хохломская роспись» с радостью приняли это предложение, выделив для сей ответственной работы свои лучшие кадры.

«Машина на пневматической подвеске, поэтому она всячески помогала мастерицам: «приседала», когда нужно, «подворачивала» бочка», - рассказывает Маргарита.

Спустя пять часов работы «Тесла» с серебристой росписью уехала покорять окрестности.

Появление этой роскошной красавицы в маленьком провинциальном городке произвело настоящий фурор. Люди подходили, интересовались, фотографировали. В местных интернет-пабликах и вовсе устроили настоящую охоту на машину – пытались выяснить ее маршрут, чтобы успеть сфотографировать такое чудо.

Машину расписывали в течение пяти часов. Фото: Андрей Грибов

Прокатилась хохломская «Тесла» и по местным деревенькам. Жительница одной из них – Анастасия Ивановна Абрамова – даже пригласила Илона Маска на 800-летие Нижнего Новгорода.

«Илон Маск, приезжай к нам на праздник в Нижний Новгород. У нас и в баньке намоешься, и невест полно – любую подберешь! И самогоночки выпьешь», - обратилась бабушка к американскому инженеру.

Анастасии Ивановне уже за 80, и она знает множество старинных частушек, которые бережно хранит в памяти. Одну из них бабушка переделала на новый лад - специально для Илона Маска.

Что ты, месяц, плохо светишь,

Или залитый водой?

Что ты, Илон, не приедешь?

Или занятый другой?

На зависть деревенской молодежи Анастасия Ивановна в качестве пассажира прокатилась на легендарном электрокаре, который одним лишь внешним видом привел бабушку в восхищение.

«Батюшки, машина-то какая красивая!», - удивлялась она.

По словам Маргариты Алмазовой, у этой истории будет продолжение.

«Мы хотим сделать так, чтобы эта машина приносила пользу обществу», - сказала Маргарита, но все секреты пока раскрывать не стала.

Как тебе такое, Илон Маск?