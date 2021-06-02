Гости на торжество и искальщик одежды: ТОП-5 самых странных услуг на «Авито»

Если вам не хватает гостей на свадьбу - обращайтесь к профессионалам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чего только не встретишь порой в интернете – иной раз удивляешься, как люди вообще до такого додумываются? Как-то просматривая на досуге известный всем сайт объявлений «Авито», я наткнулась на весьма нестандартные объявления. Они похожи на шутку, но вполне реальны – есть описание и даже прайс. Зашла в одно - и тут же алгоритмы сайта начали подбрасывать странные объявления одно за другим. Вот ТОП-5 самых необычных услуг, которые предлагают нижегородцы на «Авито».

1. Собутыльник онлайн

В прошлом году, когда грянула пандемия, семимильными шагами стала развиваться удаленная деятельность разного рода. Но если консультациями и всяческими курсами онлайн сегодня вряд ли кого удивишь, то это объявление точно откроет для вас новые горизонты. Предприимчивый нижегородец по имени Николай предлагает услугу «Собутыльник онлайн».

«Выпью онлайн по видеосвязи, пообщаюсь на любые темы, знаю множество анекдотов, по желанию могу спеть, владею различным репертуаром. Бонус – можем вместе поплакать. Самоизоляция в моей компании пройдет незаметно», - заманчиво обещает автор объявления.

Стоимость услуги 300 рублей, время сеанса не ограничено. Горячительные напитки, видимо, из личных запасов.

2. Искальщик одежды

Эта бизнес-идея – просто работа мечты для любителей шопинга, коим, видимо, и является некто по имени Влад К.

«Я ищу одежду на заказ: обувь, кофты, штаны, аксессуары – в общем, все, что угодно. Как это работает? Все просто! Вы пишете, что хотите приобрести, а я ищу подходящий вариант. Если я не нахожу товар, то деньги возвращаются вам», - говорится в описании необычной услуги.

Схема, не внушающая большого доверия.

3. Гости на торжество

Услуга для тех, кому очень хочется шумной вечеринки, а позвать некого. Находчивые нижегородцы придумали, как решить эту проблему.

«Все друзья в отъезде, а торжество уже на днях? Не печальтесь, мы придем к Вам на помощь! Молодая семейная пара весело поучаствует во всех конкурсах, зажжет на танцполе и станет Вашими друзьями на день Вашего торжества!» - гласит объявление.

И гости сыты, и праздник цел.

4. Суетолог

Это слово, вошедшее в обиход совсем недавно, означает водителя с агрессивным стилем езды, который на ходу исполняет различные маневры и трюки (читай создает аварийные ситуации). «Наведу суету на свадьбе», - так обычно себя презентуют «специалисты» в этой области.

Но кто-то отходит от банальных фраз и пускает в ход все маркетинговые уловки. «Насуечу так, что век будете помнить и рыдать, зачем мы обратились за этой услугой», - говорится в одном из объявлений.

У суетолога есть свой прайс: например, сопровождать авто - 1500 рублей, поиграть в шашки в потоке – 2000 рублей, «дёрнуть» «Мерс» или БМВ на светофоре – 1500 рублей, украсть невесту – 10000 рублей. Можно и под музыку: включить вашу песню через AUX – 50 рублей за одну композицию.

5. Друг на час

К объявлениям «муж на час» все давно уже привыкли, а вот друг напрокат - новинка на рынке услуг. Как уверяет автор объявления, это предложение может быть интересно тем, кто хочет «блеснуть на вечеринке» или повысить свою репутацию в кругу друзей и коллег, а также просто ищет компанию для похода в спортклуб или кино. Другу напрокат можно излить душу, обсудить с ним любимые книги – в общем этакий единомышленник на время.

«Качество гарантировано: собеседник и разговор поддержит, и помолчит-послушает, когда потребуется, и своими горестями поделится, если вы захотите», - обещают в объявлении. Стоимость услуги 1000 рублей.