Мининский университет подписал соглашение с НИУ «БелГУ»

Документ подписали и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков и ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Фото: пресс-служба Мининского университета

Мининский университет подписал соглашение о сотрудничестве с НИУ «БелГУ» - документ подписали и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков и ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Соглашение касается сотрудничества в области образования и научных исследований, а также развития бережливого управления в вузах, сообщает пресс-служба Мининского университета.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поблагодарил делегацию Мининского университета за визит в Белгород и рассказал об истории вуза, которому в этом году исполняется 145 лет.

- Наш университет стал базовой площадкой Белгородского НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» и участвует в реализации 10 проектов полного цикла в рамках всех региональных научно-производственных платформ. А принципы бережливого производства и проектное управление – основа основ в данном направлении, - подчеркнул Олег Полухин.

И. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что видит своей важнейшей задачей повышение качества образования и эффективности деятельности вуза.

- Мы готовим педагогов, и направление «бережливого университета» особенно актуально для вуза. Став педагогами, наши студенты будут амбассадорами бережливых технологий в процессе обучения и воспитания уже в школах и детских садах, – подчеркнул Виктор Сдобняков.