Тач-панели и 3D-визуализация: Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвятили юбилею города

Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвятили юбилею города. Фото: Кирилл Мартынов

Одним из главных экономических событий года станет Петербургский международный экономический форум, который проходит в Северной столице с 2 по 5 июня. В этом году нижегородский стенд посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

- На экспозиции форума нижегородский стенд расположен в секторе G, слева от стенда Катара, - рассказали представители нижегородской делегации. – Здесь представлены как городские достопримечательности, так и проекты развития города, которые должны быть реализованы в юбилейный год.

На выставке будет представлено 8 тач-панелей, посвященных восьми столетиям истории города. Фото: Кирилл Мартынов

В общей сложности, на выставке будет представлено 8 тач-панелей, посвященных восьми столетиям истории города. На каждой из них размещена информация о главных событиях и героях века. Благодаря этому зрителям удается полностью погрузиться в ту атмосферу, которая сформировала нижегородскую идентичность. Каждая панель выполнена в характерной стилистике, раскрывающей основную тему века.

- Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города – Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, здания фабрики «Маяк», пакгаузов, Кремля, - рассказали организаторы.

Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных символов города. Фото: Кирилл Мартынов

Будет здесь и интерактивная часть. По периметру фасада проходит перфорированный сегмент с небольшими надписями, отвечающими на вопрос: «Что для вас Нижний Новгород?». Это могут быть закаты, архитектура, спорт, жизнь, любовь, дом, подвиг, вдохновение и многое другое. А 4 июня 2021 года на площадке стенда Нижегородской области пройдет открытие Международного научного форума им. Академика Сахарова.

Возглавил делегацию лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Кирилл Мартынов

КСТАТИ

Чем еще удивит Нижегородская область гостей ПМЭФ-2021?

*Интерактивная игра «Открой 800» - на знание контекстов и основных событий праздничной программы 800-летия Нижнего Новгорода

* Программа, создающая заставки на телефон с помощью визуализации приоритетных отраслей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин»

* Мультимедиа-инсталляция Gorky AI (проект «Симфония нового подвига»), посвященный подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией и памяти погибших.