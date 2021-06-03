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Общество3 июня 2021 16:16

Тач-панели и 3D-визуализация: Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвятили юбилею города

Рассказываем, что ждет гостей нижегородской площадки
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвятили юбилею города.

Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвятили юбилею города.

Фото: Кирилл Мартынов

Одним из главных экономических событий года станет Петербургский международный экономический форум, который проходит в Северной столице с 2 по 5 июня. В этом году нижегородский стенд посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

- На экспозиции форума нижегородский стенд расположен в секторе G, слева от стенда Катара, - рассказали представители нижегородской делегации. – Здесь представлены как городские достопримечательности, так и проекты развития города, которые должны быть реализованы в юбилейный год.

На выставке будет представлено 8 тач-панелей, посвященных восьми столетиям истории города.

На выставке будет представлено 8 тач-панелей, посвященных восьми столетиям истории города.

Фото: Кирилл Мартынов

В общей сложности, на выставке будет представлено 8 тач-панелей, посвященных восьми столетиям истории города. На каждой из них размещена информация о главных событиях и героях века. Благодаря этому зрителям удается полностью погрузиться в ту атмосферу, которая сформировала нижегородскую идентичность. Каждая панель выполнена в характерной стилистике, раскрывающей основную тему века.

- Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города – Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, здания фабрики «Маяк», пакгаузов, Кремля, - рассказали организаторы.

Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных символов города.

Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных символов города.

Фото: Кирилл Мартынов

Будет здесь и интерактивная часть. По периметру фасада проходит перфорированный сегмент с небольшими надписями, отвечающими на вопрос: «Что для вас Нижний Новгород?». Это могут быть закаты, архитектура, спорт, жизнь, любовь, дом, подвиг, вдохновение и многое другое. А 4 июня 2021 года на площадке стенда Нижегородской области пройдет открытие Международного научного форума им. Академика Сахарова.

Возглавил делегацию лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Возглавил делегацию лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

КСТАТИ

Чем еще удивит Нижегородская область гостей ПМЭФ-2021?

*Интерактивная игра «Открой 800» - на знание контекстов и основных событий праздничной программы 800-летия Нижнего Новгорода

* Программа, создающая заставки на телефон с помощью визуализации приоритетных отраслей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин»

* Мультимедиа-инсталляция Gorky AI (проект «Симфония нового подвига»), посвященный подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией и памяти погибших.

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