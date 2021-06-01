“Мы можем добираться до лечения и реабилитации бесплатно”: как такси помогает детям

Помощь рядом

- У меня два сына. Шамилю - пять с половиной лет,,. Тимуру два года, - рассказывает "Комсомольской правде" Алина из Уфы. - Я ухаживаю за детьми дома, но часто нам приходится выезжать - в детский сад или на лечение - платное, бесплатное, различные обследования, процедуры.

Поездки у семьи Валиевых постоянные. Если старшему сыну, например, назначен трехнедельный курс лечения, то иногда приходится передвигаться на такси не меньше двух раз каждый день - до сада, до больницы и обратно. Алине, которая воспитывает сыновей одна, сложно было успевать везде с обоими мальчиками.

Старший сын Алины - подопечный фонда “Подарок Ангелу”, который подключен к социальному проекту Яндекса “Помощь рядом”. Программа позволяет подопечным фондов-партнеров бесплатно пользоваться такси.

- Наш благотворительный фонд подключил нас к тарифу "Помощь рядом". Теперь мы можем бесплатно добираться до лечения. говорит Алина Валиева. - Заказывать очень просто. Как обычное такси, просто меняем тариф и способ оплаты. Я просто указываю в комментарии, что детей двое. Маленького завозим в сад, со старшим это, как правило, лечение - ЛФК, массажи, дефектолог. Мы обычно выходим и заказываем машину заранее, за 10-20 минут, чтобы никуда не опоздать.

Только опытные водители

- Поездки выполняют водители, которые согласились подключиться к тарифу. всех высокий рейтинг приложении., перед поездками с детьми все проходят специальный инструктаж

Девушка признается, что мечтает переехать на море. Там детям очень комфортно

- Сейчас я хочу просто счастливого детства моим малышам. И такая помощь с такси помогает этого добиться. Машины всегда приезжают комфортабельные, чистые, и места хватает. Водители сами пристегивают ребенка, не превышают скорость, аккуратные. Может быть, кому-то помогли бы в поездке мультики, детская музыка или большой багажник. Но лично нас все устраивает. Желаю развития этому проекту, чтобы как можно больше деток смогли без проблем добираться до места лечения!

Сейчас к проекту “Помощь рядом” подключены подопечные более чем 30 благотворительных фондов из 16 городов России. Дети и взрослые могут бесплатно ездить на такси на лечение, реабилитацию и занятия.

Поездки оплачиваются из средств Яндекса и пожертвований пользователей В приложении Яндекс Go можно подключить функцию округления. Тогда после поездки при оплате картой будет списываться сумма, округленная не более, чем на 9 рублей. Сейчас эту функцию подключили уже 300 тысяч пользователей.

Безопасность для всех детей

Вне зависимости от того, куда нужно ехать с ребенком, есть сервисы, которые обеспечат его безопасность. В Яндекс Go это специальный тариф “Детский”. Перед Днем защиты детей - 1 июня - в приложении перезапустили его интерфейс. Теперь он стоит отдельно на первом экране в приложении. Заказать машину, указать информацию о детском кресле - или, при желании, двойном - и прочих нюансах очень просто, меню здесь понятное.

К 1 июня поменялось и приветствие в начале поездок.

- Сегодня День защиты детей. Позаботьтесь о безопасности на дороге: всегда размещайте ребенка в автокресле. И пристегивайтесь - даже на заднем сиденье, такие слова увидят пользователи всех тарифов.

“Детский” тариф появился в Яндекс Go с ноября 2017 года. Сегодня он работает уже почти в 300 городах России.

Машины по "детскому" тарифу предоставляются с креслами и бустерами, подходящими детям от 9 месяцев до 12 лет. Водители проходят специальное обучение и подготовку, а все поездки застрахованы.