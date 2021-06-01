Вандалы раскурочили памятник воинам Великой Отечественной войны в Арзамасском районе. Фото: Ольга Ромашова

В минувшее воскресенье жители села Чернуха Арзамасского района были потрясены картиной, которая предстала перед ними у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Там неизвестные вандалы раскурочили стелу, снесли ограждение и нарушили освещение. Об этом в соцсети сообщила местный депутат Ольга Ромашова.

«Вчера ночью в Чернухе произошёл чудовищный случай. Сейчас ведётся следствие, уже установлен круг подозреваемых лиц. Уверена, что вандалы будут наказаны по всей строгости закона!», - написала она.

Фрагмент снесенного ограждения. Фото: Ольга Ромашова

Виновника действительно нашли – им оказался водитель, который на машине влетел в памятник и скрылся с места ДТП. Местные жители припоминают, что видели здесь подозрительную машину в ту ночь.

«Он сначала пятаки крутил, там много следов. Видимо, стало места маловато, вот и влетел. Или что-то с машиной случилось, что не смог справиться с управлением. Надо думать, где гонять! а если бы там пострадали люди?!» – с трудом сдерживает эмоции Екатерина Богова.

Повреждена и сама стела. Фото: Ольга Ромашова

Как нам сообщили в полиции, нарушитель был задержан.

«В отношении него составлены административные протоколы за управление транспортным средством без прав, оставление места ДТП и отсутствие полиса ОСАГО. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам главы администрации Чернухинского сельсовета Марины Беляковой, уже проведена оценка ущерба, а также поставлены задачи по восстановлению стелы, освещения и ограждения.

«Огромная просьба ко всем жителям и гостям нашего села! Сохранять, ценить и бережно относиться ко всему на территории сельсовета! Ведь благодаря вашему бережному отношению мы можем что-то оставить своим потомкам, как и нам оставили наши деды», - обратилась она к арзамасцам.