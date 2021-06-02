«С доставкой в окна»: Фонтан бил в окна третьего этажа на Московском шоссе. Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная коммунальная авария произошла этим утром в Нижнем Новгороде – здесь прорвало трубу холодного водоснабжения, после чего высокий фонтан бил в окна третьего этажа. Фотографиями и видео ЧП местные жители засыпали все социальные сети.

- Полностью потолок весь обсыпался везде, - показали свою квартиру местные жители. - Еще неизвестно, что с проводкой, потому что свет отключили. Все личные вещи в шкафу промокли. Стекло выбито на лоджии потоком воды.

Коммунальная авария стала самой обсуждаемой темой в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Эта история стала самой обсуждаемой в социальных сетях. Все наперебой принялись соревноваться в остроумии.

- Утром проснулся и сразу на балконе душ принял, - пошутил Александр Шилов.

- Ушёл на работу, оставил форточку приоткрытой... Вернулся - сюрприз!, - отметила Наталья Ворошилова.

- Заодно и окна помыли, - согласилась Виктория Еремина.

Фонтан получился действительно впечатляющим. Поток достигал третьего этажа в многоэтажке. Ситуацию уже прокомментировали в Нижегородском водоканале.

здесь прорвало трубу холодного водоснабжения, после чего высокий фонтан бил в окна третьего этажа. Фото: СОЦСЕТИ

- Поступила заявка о сильной утечке в доме № 185 по Московскому шоссе, - рассказали в Нижегородском водоканале. - Сильная утечка на водопроводе диаметром 400 мм. Тут же приступили к перекрытию, оно было выполнено. Сейчас организуются работы по устранению этого повреждения.