Пятидневка, вакцинация учителей и трагедия в Казани: Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в интервью «Комсомолке» рассказала о прошедшем учебном годе

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в интервью «Комсомолке» рассказала о прошедшем учебном годе. ФОТО: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области завершился еще один «коронавирусный» учебный год. За это время было разное: и карантины в классах, и дистанционное обучение для среднего звена, и постепенное возвращение к нормальному учебному процессу. Как все это выдержала образовательная система и чего ждать нижегородским школьникам дальше, «Комсомолке» рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

О прошедшем учебном годе

Этот учебный год был достаточно сложным, потому что он стал годом возвращения после этапа пандемии, когда мы все находились на «дистанте», к режиму практически полноценного очного обучения. Регулярно возникали ситуации, когда какой-нибудь класс закрывался из-за возникновения случаев заболевания. К счастью, таких случаев становится все меньше и меньше. Были сложности с расписанием и с организацией питания, потому что мы были вынуждены выводить детей в разные потоки. Но я могу с уверенностью сказать, что система справилась. Образовательными организациями были выполнены все условия Роспотребнадзора, чтобы проводить обучение в привычном формате. Дети довольны.

О дистанте

Прошедший год дал нам важный опыт использования дистанционных дополнений к стандартному обучению. Это онлайн-платформы, дополнительные курсы и модули, которые дополняют классическое образование. Многие школы интегрировали этот опыт в учебный процесс, поскольку это хорошая возможность для детей получать новые знания.

О трагедии в Казани

Трагедия, которая произошла в Казани, заставила нас проанализировать два важных вопроса. Первый – это антитеррористическая защищенность школ. Насколько они готовы к подобным инцидентам и как работает система: охрана, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, периметральное закрытие школ. Многие школы уже оснащены этим – туда не попадешь во время учебного процесса. Мы провели дополнительные проверки всех образовательных учреждений. Подавляющее большинство школ соответствуют всем требованиями. Нарушения, которые выявлялись в ходе проверок, незамедлительно направлялись на доработку главам местного самоуправления, потому что в этом вопросе школы подчиняются муниципалитетам. Мы здесь выступаем как контролирующий орган.

Еще один вопрос, который подняла ситуация в Казани – это психологическое состояние школьников. Очевидно, что год «дистанта» отрицательным образом повлиял на психологическое здоровье детей. Ученики были одни в замкнутом пространстве, преподаватели не могли видеть, какие проблемы возникают у школьников. Учитель, только находясь в аудитории, может оценивать атмосферу в классе, своевременно увидеть травлю, увидеть, что ребенок замыкается в себе, и сразу отработать это с психологами, которые есть в каждой школе и помогают выходить из сложных ситуаций. Для особо трудных случаев есть служба психологической поддержки. Сейчас на базе Мининского университета реализуется проект такой психологической помощи школьникам. В дальнейшем планируется развитие проекта с транслированием на техникумы, вузы. Сохранение психологического здоровья детей – важнейшая комплексная задача, которая стоит перед всей системой образования.

О безопасности школ

Сейчас в Нижегородской области идет реализация нацпроекта «Цифровая экономика», в соответствии с которым все школы будут оборудованы системой видеонаблюдения по периметру и системой электронных пропусков. Кроме этого, проект интегрируется с картой жителя Нижегородской области. Есть часть родителей, которые категорически против этого, и для их детей мы будем сохранять бумажные пропуска. Школа № 122 стала пилотной, где мы все это уже отработали и сейчас анализируем данный опыт. Это действительно удобно, поскольку родители могут проконтролировать, что ребенок пришел в школу и понимать, когда вышел. Через пост охраны без карточки никто не пройдет. Все школы подключаются к проекту поэтапно. Мы со своей стороны, конечно, хотим, чтобы это было, как можно быстрее.

О школьных автобусах

В Нижегородской области, к сожалению, тоже не обошлось без ЧП. Имею в виду трагедию в Большом Козине (убийство 12-летней девочки – прим. ред.). Есть мнение, что, возможно, это произошло из-за того, что не было школьного автобуса. С 1 сентября 2021 года он там появится, но здесь, конечно, оправданий быть не может. Сегодня во всех общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, где в соответствии с законом и санитарно-эпидемиологическими требованиями необходим подвоз детей туда и обратно, имеются школьные автобусы. Сейчас в перевозке детей задействованы 590 автобусов, 297 из которых поступили за последние пять лет. Все они оснащены оборудованием ГЛОНАСС. В этом году у нас инициируется проект партии «Единая Россия», в рамках которого будет поставка школьных автобусов по всей России. В наш регион будет поставлено 337 автобусов в течение трех лет. В этом году мы получаем 120 автобусов.

О второй смене

Вторая смена в наших школах сохраняется, потому что во многих районах очень большая загрузка. В школах, рассчитанных на 700 человек, обучаются 1 300 человек. Мы понимаем, что это возможно только пока существует вторая смена.

О строительстве школ

Проект «Школа 800» дает старт программе, по которой строительство объектов осуществляется в рамках концессионных соглашений, по всей России. Будут построены сотни школ по всей стране. И мы пройдем три этапа этого проекта. По первому этапу мы уже подали заявки – на строительство пяти школ. Плюс еще две пойдут на капитальный ремонт. Следующая волна стартует в июне. Из всех регионов мы подали больше всех заявок, потому что мы уже знаем, как с этим работать. Строительство «Школы 800» научило нас не бояться реализовывать амбициозные проекты. Кроме того, у нас строятся школы и на средства регионального бюджета. Конечно, особенно остро проблема нехватки школ стоит в Нижнем Новгороде. Во-первых, город большой. Во-вторых, многие школы давно не получали никакой финансовой поддержки для капитального ремонта. Некоторые школы находятся в «уставшем» состоянии. Мы это видим и находим средства.

О пятидневке

Я поддерживаю идею пятидневки. Но мы не можем делать это силой. Только сама школа должна определять, как она будет работать – по пятидневке или шестидневке. Идет мягкая работа с директорами. 92% организаций уже сейчас имеют пятидневку в том или ином формате. Но у некоторых пятидневка возможна только на уровне начальной школы, как раз потому, что школы имеют 1300 учеников вместо 700. И нет возможности внедрить это в полной мере. Сложнее с лицеями и гимназиями с углубленным изучением тех или иных предметов. Там пятидневка не убирается в учебный план. Но во многих школах на пятидневку перевели и среднее звено, есть школы, которые полностью на пятидневке. Мы будем планомерно делать эту работу. Думаю, что в следующем году уже начнется массовый переход к пятидневке. Сейчас это делают те школы, которые не боятся и понимают, что это нужно. А это действительно так – образование будет лучше, когда наши дети будут полноценно отдыхать и у учителей будет два выходных. Один выходной – это очень мало и для учителей, и для детей. Мы создали группу методической поддержки завучей, которые будут формировать расписание. Сейчас на базе НИРО начнутся обучающие семинары, где мы будем показывать, как это делать и как составить расписание.

О ЕГЭ

Коронавирус в этом году никак особо не повлиял на сдачу экзаменов. Безусловно, соблюдаются все меры безопасности: измеряется температура, выдержана социальная дистанция. Но дети в кабинетах находятся без масок, потому что четыре часа сидеть в маске тяжело. Учителя активно прививаются.

О выпускных

Выпускные в этом году будут проходить в привычном формате. Последние звонки отзвенели на улице. В садиках выпускные прошли. Разрешение от Роспотребнадзора у нас есть. Вы видите, что ограничения снимаются. Уже сейчас можно проводить мероприятия не на 50 человек, а на 150. Так что, думаю, все будет хорошо.

О вакцинации учителей

Я бы сказала, что прививка защищает от смерти. Коронавирус есть, он по-прежнему существует. По той статистике, что мы видим, - он либо легкий, либо тяжелый. Причем он уносит жизни молодых людей. Поэтому обязательна вакцинация или не обязательна – каждый должен решать сам для себя. Но это защита от болезни и ее последствий. Мы видим, что у переболевших последствия очень разные. Сейчас есть три разных вида вакцинации. Последняя, которая сделана в Новосибирске, похожа на прививку от гриппа. Так что человек сам должен понимать, что ему нужно. Но никакой принудительной вакцинации не будет.

О летнем отдыхе

Летние оздоровительные лагеря у нас будут работать. Всего в этом году запускается 1113 лагерей, 887 из которых – пришкольные. Они открылись 31 мая. В загородных лагерях загрузка будет уже не 50%, а 75%. Некоторые из них сохранили смены по 14 дней, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть. Всего мы рассчитываем принять около 110 тысяч детей.