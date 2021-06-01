Погода в июне 2021 в Нижнем Новгороде: грозы и дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году погода преподносит нижегородцам сюрприз за сюрпризом. Сначала рекордные снегопады в феврале, потом аномальная жара в мае. Июнь тоже окажется непростым для нижегородцев. Рассказываем, какой будет погода в июне 2021 в Нижнем Новгороде.

С самого начала месяца в Нижнем Новгороде установится относительно прохладная погода, - предупреждают синоптики. Днем столбики термометров будут подниматься до +16…+17 градусов, ночью – опускаться до +8…+10 градусов. При этом будет стоять пасмурная погода.

Уже начиная с 6 июня, погода в Нижнем Новгороде совсем испортится – почти каждый день будут идти дожди. Все это будет сопровождаться грозами. Правда, при этом станет несколько теплее.

12 июня, в День России, столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а ночью – до +12 градусов. Весь день будет стоять пасмурная погода. Однако должно обойтись без дождей.

- Во второй декаде июня столбики термометров будут подниматься до +20…+23 градусов, - рассказали синоптики. – В ночные часы будет чуть холоднее – примерно + 12…+13 градусов.

В соответствии с прогнозом, в период с 6 по 11 июня в Нижнем Новгороде будут почти каждый день греметь грозы. А вот солнечных дней за весь месяц не наберется и трех дней. Ясные дни в июне 2021 в Нижнем Новгороде будут только 4,5 и 10 июня. Так что свои прогулки лучше планировать именно на эти дни.