День защиты детей 1 июня 2021 года в Нижнем Новгороде: программа мероприятий. Фото: Мария АНАНОВА

Каждый год в первый день лета во всем мире отмечается праздник – Международный день защиты детей. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений все мероприятия, посвященные данному празднику, проходили в онлайн-формате. Однако уже в 2021 году появились послабления. Рассказываем, куда пойти с ребенком в День защиты детей 1 июня 2021 в Нижнем Новгороде.

Ленивые экскурсии в Арсенале

1 июня в ГСЦИ «Арсенал» пройдут «ленивые» экскурсии для детей от 5 до 12 лет и их родителей. Работники музея предложат детям и их родителям «лениво», медленно и главное с удовольствием поговорить об искусстве, обсудить произведения многих художников, а после поучаствовать в интересном мастер-классе. Экскурсии для детей 5-7 лет начнется в 12:00, а 8-12 лет в 14:00.

Кванториум

«Кванториум. Нижний Новгород» 1 июня проведет фестиваль детских инновационных проектов. Свои лучшие разработки ребята 12-17 лет представят в детских технопарках «Кванториум Нижний Новгород», «Кванториум ГАЗ» и «Кванториум Бор». Все желающие смогут ознакомиться с инновационными проектами в сфере инженерии, естественнонаучных исследований и IT-технологий. В программе мероприятия также запланированы не только стендовые защиты проектов, но и дискуссии и интерактивные зоны для всех посетителей технопарка.

Фестиваль мультфильмов

1 июня также можно будет посетить фестиваль мультфильмов в Нижнем Новгороде, который пройдет с 28 мая по 6 июня в кинотеатре «Орленок». Программа фестиваля состоит преимущественно из детских программ, а также фестивального кино, которое было снято в разных странах. Для тех, кто не может посетить мероприятие оффлайн, существует онлайн-платформаmultfest.online, на которой можно будет увидеть все три полнометражных детских фильма.

«Крылья для клоунов»

Театр юного зрителя 1 июня предлагает для просмотра и посещения юным зрителям и их родителям спектакль «Крылья для клоунов» в рамках подготовки к международному театральному инклюзивному фестивалю ПианоФест, миссия которого заключается в адаптации детей с нарушением слуха при помощи искусства и театральных постановок. Особенность данного спектакля заключается в том, что он является интерактивным, а зрители включены в процесс и участвуют в интерактивных действиях.

Марафон любительских театров

1 июня с 10.00 до 16.00 в театре «Вера» пройдет марафон спектаклей семейных и школьных любительских театральных коллективов. Победители фестиваля, которых выберут зрители и специальное жюри, получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский фестиваль «Сказка приходит в дом». В рамках фестиваля также в этом году впервые проведут Конкурс детского литературного творчества «Даю слово!», на котором будут представлены работы школьников. Однако, в связи с коронавирусными ограничениями посетить марафон спектаклей можно только по предварительной записи по номерам телефона на сайте самого театра.

«Лето на Звездинке»

Небольшую праздничную программу «На Звездинке – лето!» подготовила и Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной. Детей ждут интересные разнообразные интерактивные мероприятия и мастер-классы, которые начнутся с 12:00. Подробнее с расписанием можно ознакомиться в самой библиотеке по адресу ул. Звездинка 5.

Интерактивы в Кварки

Ознакомиться в этот день можно с выставкой «С опорой на воздух», которая пройдет в музее занимательных наук «Кварки». Музей представит совершенно новые масштабные интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы аэродинамики, а дети и их родители смогут попробовать себя в роли капитанов подводной лодки или настоящих космонавтов.

«Город детства»

В парке культуры и отдыха им. 1 мая пройдет ежегодный городской фестиваль «Город детства», на котором будут представлены различные мастер-классы, образовательные программы, а также развлекательная программа.

Мастер-классы в «Галилео»

«Парк чудес Галилео» также приглашает всех желающих на свое мероприятие ко Дню защиты детей. Они подготовили для своих гостей праздничную программу, которая начнется в 11:00 и включает в себя мастер-классы, интерактивные занятия, а также сахарную вату в подарок каждому ребенку и «море положительных эмоций», - как заявляют сами организаторы.