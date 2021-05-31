Пенсионеры vs дети: пожилые нижегородцы не дали установить игровую площадку в Кузнечихе

Пожилые люди утверждали, что в этих дворах вообще нет детей, а игровая площадка станет пристанищем алкоголиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Неожиданный конфликт разгорелся в Нижнем Новгороде из-за благоустройства одного из дворов в Кузнечихе: пожилые жители дома выступили против установки игровой площадки. Обиженные родители маленьких детей написали об этом в Instagram, чтобы привлечь к проблеме внимание властей.

Инцидент случился во дворе дома №19 по улице Рокоссовского и №28 по бульвару 60 лет Октября, сообщает newsroom24. Старую детскую площадку здесь снесли еще в 2017 году. Местный ДУК опросил жителей и, получив согласие большинства, отправил подрядчика, чтобы установить детские качели. И тут разгорелся скандал.

Во двор вышли недовольные пенсионеры с криками, что детская площадка им не нужна. Пожилые люди утверждали, что в этих дворах вообще нет детей, а игровая площадка станет пристанищем алкоголиков, которые будут орать на ней по ночам.

- Они даже побежали собирать подписи против детской площадки. Конечно, рабочие уехали. Почему из-за кучки недовольных наши дети должны оставаться без площадки в своем дворе? – возмутилась жительница Нижнего Новгорода в социальной сети.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал разобраться в проблеме и сообщил, что уже дал поручение главе района взять этот вопрос на контроль.

- Закон обязывает учитывать мнения всех и принимать решения в интересах большинства, - подчеркнул Глеб Никитин.