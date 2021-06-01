«Это издевательство!»: Прокуратура проверит школу в Выксе, где первоклассника не пустили в туалет

Нижегородская прокуратура уже организовала проверку данного инцидента. Фото: Евгения ГУСЕВА

Резонансный скандал разыгрался в одной из школ города Выксы Нижегородской области в конце учебного года. Учительница не отпустила первоклассника в туалет во время урока, из-за чего мальчику пришлось сходить под себя.

Школьник попросился выйти из класса не просто так, оказалось, что у него была диарея. Преподаватель его просьбу проигнорировала и сказала, что для похода в туалет есть перемена. Ученик, к несчастью, до звонка дотерпеть не смог и был вынужден сходить по большому себе в штаны. Более того, ему пришлось не только досиживать за партой в таком вот виде, но и возвращаться домой.

- Она его даже не соизволила проводить до дома или позвонить родителям и сказать, что так и так случилось с вашим ребёнком, чтобы прийти забрать его из школы, - об этом для сюжета программы «Кстати» рассказала бабушка первоклассника.

Кроме того, ситуация не осталась незамеченной одноклассниками и они стали насмехаться над мальчиком. Для первоклассника, естественно, произошедшее стало шоком и домой он вернулся в слезах. Родителям ребёнок теперь говорит, что возвращаться в школу не хочет, потому что ему стыдно.

- Это издевательство! – подчеркивает бабушка первоклассника. – Она работает с маленькими детьми и должна понимать, что это не взрослый человек, это ребёнок!

В свою очередь, учительница не отрицает, что мальчик отпрашивался в туалет.

- Я увидела только после того, как ребёнок стал уходить, когда он вышел уже за дверь. Я увидела, что у него грязные штаны, поэтому я ему крикнула, но он не отреагировал и ушел домой, - рассказывает свою версию классная руководительница Кристина Киреева.

А связаться с мамой мальчика учительница якобы просто не успела.

Родители ребёнка сообщили, что разговаривать с учителем не намерены и собираются добиться её отстранения от работы, поэтому обратились с жалобами в департамент образования и прокуратуру. Известно, что в нижегородской прокуратуре уже организовали проверку данного инцидента.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.

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