Юбилей города и Сахаровский форум: Что покажет Нижегородская область на ПМЭФ-2021

Что покажет Нижегородская область на ПМЭФ-2021. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В этом году стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Здесь посетители смогут увидеть как исторические достопримечательности города, так и проекты, которые еще только предстоит реализовать в юбилейный год.

По данным регионального правительства, проекты будут представлены на восьми вертикальных тач-панелях. Здесь же, на площадке стенда, 4 июня пройдет открытие Международного научного форума имени Академика Сахарова.

- 800-летие Нижнего Новгорода – дополнительный стимул для развития региональной экономики и открытия новых горизонтов на федеральном и мировом уровне, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Фасад нашего стенда содержит объёмную 3Д-визуализацию основных контекстов и символов города — Стрелка, ярмарка, стадион, «Маяк», пакгаузы, кремль. Все вместе они формируют собирательный образ города, его характер, основанный на контрастах.

Также в ходе проведения ПМЭФ-2021 планируется подписать целый ряд соглашений. Часть из них будет касаться реализации инвестиционных проектов.