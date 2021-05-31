Пять тысяч нижегородцев вышли на Всероссийский «ЗаБег». ФОТО: Александр Воложанин

Дождливая и ветреная погода не помешала проведению V Всероссийского полумарафона «ЗаБег» в Нижнем Новгороде 30 мая. Многим бегунам такая погода показалась даже вполне комфортной – все-таки бежать в прохладную погоду куда легче. А вот зрителям пришлось несладко: они отогревались горячим чаем, участвовали в групповой разминке под руководством профессиональных тренеров по фитнесу, записывали видеоистории для соцсетей и с нетерпением ждали начала забегов.

В нашем городе «ЗаБег» был представлен полумарафоном «Беги, герой», который проходит уже в седьмой раз. В этот день на старт вышли более 5 тысяч бегунов, то есть, практически все зарегистрировавшиеся. Среди участников были как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе работники банков, заводские рабочие, студенты, пенсионеры. Не обошлось на полумарафоне и без новичков, многие из которых решились выйти на довольно длинные дистанции.

Многие предприятия города и области привезли с собой большие и подготовленные группы поддержки. Они размахивали флагами, повторяли кричалки, делали групповые фотографии и записывали видео на память. Первый старт был дан для участников полумарафонской дистанции, затем на 10 и на 5 километров. Финишировали в обратной последовательности.

В забеге на 10 километров первым финишировал Павел Куприн, следом за ним с отставанием на несколько секунд дистанцию преодолели Дмитрий Терехин и Владислав Филипов. На дистанции 21 километр первая тройка финишировавших выглядит так: Дмитрий Шунин, Алексей Свиридов, Александр Абрамов. В общей сложности, эту дистанцию смогли преодолеть 1497 бегуна, что является показательным.

Серебряный призер полумарафона Алексей Свиридов является мастером спорта по легкой атлетике и в этом году побил собственный рекорд беговой трассы, на которой в 2018 году становился победителем. Он призвал новичков и любителей бега не бояться полумарафонов.

- Не на результат такую дистанцию можно преодолеть, но нужно отталкиваться от возможностей собственного организма. Для высокого результата необходимы многие месяцы тренировок. Лично я считаю, что на это уйдет месяца три-четыре, но при условии, что есть хорошая базовая физическая подготовка, - рассказал он.

В общем, теперь можно с полной уверенностью сказать – «ЗаБег» состоялся. Полумарафону не помешали ни плохая погода, ни ограничения по коронавирусу. Сейчас, когда все награды уже разобраны, самое время начинать готовиться к следующему полумарафону.