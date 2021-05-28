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Общество28 мая 2021 22:59

Виктор Сдобняков провел открытую встречу со студентами Мининского университета

И.о. ректора поделился результатами работы за полгода
Ольга КУРЕНКОВАОльга КУРЕНКОВА
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И.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков провел вторую открытую встречу со студентами. Фото: пресс-служба университета

И.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков провел вторую открытую встречу со студентами. Фото: пресс-служба университета

И.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков провел вторую открытую встречу со студентами – мероприятие состоялось в «Точке кипения», а онлайн-трансляцию можно было посмотреть в социальных сетях вуза, сообщает пресс-служба учебного заведения.

На встречу собралось более 100 студентов, а к онлайн-трансляции подключились более 3000 человек. Виктор Сдобняков поделился результатами работы за полгода и вынес на обсуждение стратегию дальнейшего развития.

Так, за шесть месяцев Виктор Сдобняков запустил ряд крупных проектов: поддержаны новые научные разработки, открыта научно-исследовательская лаборатория «Нейропедагогические исследования и когнитивные технологии», продолжается разработка и внедрение открытых онлайн-уроков. Кроме того, развиваются сетевые формы образовательных программ: «Продюсерство» совместно с ВГТРК Нижний Новгород, «Педагогическое образование: математика и физика» совместно с Институтом прикладной физики Российской академии наук.

Значительные перемены происходят и в инфраструктуре университета: в 2021 году ожидается открытие Музея учителя, планетария, обсерватории, в нескольких корпусах пройдет капитальный ремонт. А к середине лета в общежитиях появится бесплатный Wi-Fi.

- Вторая часть встречи прошла в формате «без галстуков»: обсудили систему допуска гостей в общежития, возврат заочников в оффлайн, взяли в проработку вопрос о возможных стипендиях старостам, на контроле реконструкция столовой, - рассказал Виктор Сдобняков.

Напомним, первая встреча Виктора Сдобнякова со студентами состоялась в конце декабря 2020 года после первого месяца работы.

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