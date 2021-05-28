Зачем ходить на выставки и как показать зрителям богатейшие фонды: будущее нижегородских музеев обсудили в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода

Чем богат музейный фонд Нижнего Новгорода и почему его часть недоступна зрителям, зачем ходить в нижегородские музеи и какое будущее их ждет – обсудили эксперты. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

800-летие Нижнего Новгорода становится выходом на новый этап развития буквально во всех сферах жизни города. Не отстают и музеи – выставочные пространства активно модернизируются и ищут способы стать интересными для аудитории. 26 мая 2021 года в Арсенале состоялась третья публичная дискуссия о музеях Нижнего Новгорода в преддверии 800-летия. Чем богат музейный фонд Нижнего Новгорода и почему его часть недоступна зрителям, зачем ходить в нижегородские музеи и какое будущее их ждет – обсудили эксперты.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина отметила, что каждый музей города в той или иной степени ожидает перезагрузка в этом году. Кроме того, в Нижнем Новгороде откроются сразу несколько новых музейных пространств.

- Нижний Новгород – город-миллионник, и здесь высокий запрос на активную культурную жизнь. Временные выставки – одно из основных направлений, которое способно не только повысить уровень культурного досуга в городе, но и привлечь туристов. Таких пространств нам раньше не хватало, но теперь их откроется сразу три, - сообщила Елена Лупина.

В частности, по словам Елены Лупиной, в конце июля в кремле выставкой «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли» откроется манеж. Кроме того, сейчас активно ремонтируется 10 корпус кремля, открытие которого состоится весной следующего года. Там появятся сразу два этажа выставочных пространств!

- Все это дает ответ на вопрос, что делать с фондами. Часть фондов, которыми так богата нижегородская земля – и это не только Нижний Новгород: к примеру, у нас есть огромный фонд в Арзамасе – сможет разместиться в этих обновленных пространствах. То есть у нас будут не только выставки-блокбастеры, но и экспозиции из жемчужин собственных коллекций, для которых пока просто не хватает пространств в городе, - рассказала Елена Лупина.

Директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин добавил, что в августе, кроме «Манежа», в столице Приволжья откроются также главный корпус НГХМ и обновленное выставочное здание Художественного музея на пл. Минина, 2.

Руководитель департамента межмузейных проектов российского Политехнического музея Мария Шубина подчеркнула, что у Нижнего Новгорода есть достаточно ресурсов, амбиций и людей, чтобы развивать музейные пространства.

- В Москве в последнее время стало очень дорого ходить на культурные мероприятия. Поэтому у других городов появилось большое преимущество – за цену одного билета в столице можно купить билеты на поезд и приехать на выставку в Нижний Новгород.

Директор Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина – нижегородского выставочного центра Арсенал Анна Гор отметила, что 800-летие Нижнего Новгорода стало настоящим вызовом для музеев.

- Музеи на глазах начинают «шевелиться», общаться, думать, как изменить ситуацию. Ведь если кто-то ходит в музей, чтобы поставить галочку – это неинтересно. Я всегда думаю – что бы такое сделать, чтобы ко мне приехали специально? А заодно уже – посмотрели город, поели в ресторане, переночевали в гостинице.

Анна Гор также обратила внимание на огромные возможности, которые открывает развитие музейной набережной – ведь, если подсчитать, то около десяти музеев и шесть университетов находятся в пределах одного квадратного километра в районе Верхневолжской набережной.

- Мы вместе сейчас думаем, как развить этот невероятный потенциал, — отметила Анна Гор.

Модератор «Публичного диалога» Андрей Вовк задал вопрос, появится ли когда-нибудь в Нижнем Новгороде краеведческий музей.

- Я часто вижу комментарии в соцсетях, запросы от туристов и экскурсоводов по поводу краеведческого музея. Сейчас про город можно частично посмотреть экспозицию в нескольких музеях, а хочется, чтобы это было собрано в одном пространстве. Почему в новых помещениях нельзя было к 800-летию открыть музей города?

Роман Жукарин ответил, что для такого музея нужна качественная инфраструктура и большое пространство. Елена Лупина также подтвердила, что пространства требуемого уровня в городе пока нет, но вопрос его создания постоянно обсуждается. Впрочем, напомнила заместитель министра, на Ярмарке в музее «Россия – моя история» есть весьма достойная экспозиция об истории Нижегородской земли.

Анна Гор, в свою очередь, отметила, что в Нижнем Новгороде фактически есть краеведческий музей – Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

- Во всем этом длинном названии как раз и зашифровано то, что иногда называют краеведческим музеем. А иногда называют, например, музей Коррер – это музей о том, что такое Венеция. Наш музей о том, что такое Нижний Новгород, появится даже не тогда, когда будет подходящее здание, и не тогда, когда мы сформируем свой заказ на такую экспозицию. Самое главное, чтобы возникла потребность у экспертов музейного дела высказаться, что такое Нижний Новгород, - подчеркнула Анна Гор.

Собственные вопросы задали и нижегородские экскурсоводы – в частности, председатель областной лиги экскурсоводов Людмила Емелина спросила, дадут ли помещение галерее «Юрковка». Елена Лупина ответила, что помещение будет. Экскурсовод Сергей Сипатов сообщил, что туристы часто спрашивают о музее Горьковского автозавода, но не могут туда попасть. Также возник вопрос о музее трамваев, в котором тоже сложно побывать из-за крайне неудобного расписания. Участники дискуссии сошлись во мнении, что с представителями ведомственных музеев нужно больше и плотнее общаться, поскольку повлиять на ситуацию «сверху» в этом случае невозможно.

Напомним, «Публичные диалоги» проводятся в Нижнем Новгороде раз в две недели. Анонсы новых дискуссий и записи уже прошедших трансляций можно посмотреть в группе «Нижний 800» во «ВКонтакте»: https://vk.com/nizhny800.