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ЗДОРОВЬЕ31 мая 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 мая 2021 года: За неделю заразились более тысячи человек

«Комсомолка» публикует последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 31 мая
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 31 мая 2021 года.

Последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 31 мая 2021 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более тысячи человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области за последнюю неделю. Как сообщает сервис Яндекса «Статистика коронавируса», за последние сутки в регионе выявлено 143 новых носителя опасной инфекции.

За последний день от ковида погибли 15 человек, за неделю – более ста. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 3613 нижегородцев.

Сейчас в Нижегородской области проходит вакцинация от COVID-19. И хоть это дело добровольное, все же нижегородцев призывают позаботиться о своем здоровье и сделать прививку, чтобы минимизировать возможные риски.

«В регионе сохраняются высокие объемы вакцинации, но несколько снизились темпы. Наша задача – не просто сохранить набранные обороты, но и перейти к уверенному росту темпов вакцинации. Поликлиникам и вакцинальным пунктам поручено усилить информационную работу», - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Красота и здоровьеКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости