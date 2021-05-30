Вызвала подкрепление: На Автозаводе двое братьев избили до полусмерти мужа своей родственницы

Семейная ссора закончилась больничной койкой для 32-летнего жителя Автозавода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт с супругой довел до больничной койки 32-летнего нижегородца: чтобы проучить мужа, женщина вызвала «подкрепление» в виде двух родственников, которые избили обидчика до полусмерти.

Инцидент произошел на днях в Автозаводском районе областного центра. Ночью муж и жена сильно поссорились, после чего женщина позвонила своим дальним родственникам. Двое братьев – мужчины 33 и 30 лет – прибыли по зову обиженной дамы весьма оперативно. Церемониться они не стали, и от слов быстро перешли к делу: избили оппонента так, что тот едва остался жив.

«Они наносили удары руками и ногами по телу потерпевшего, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате противоправных действий мужчине причинен тяжкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как только потерпевший пришел в себя, он тут же обратился в полицию. Мужчин быстро задержали – ими оказались безработные местные жители. На допросе один из них сразу признался в содеянном, а второй заявил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Как теперь складываются отношения потерпевшего и его супруги, по наводке которой его чуть не убили, остается только догадываться.