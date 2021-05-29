Бактерицидные эскалаторы и аромамаркетинг: Нижегородские «Стрижи» начали приезжать на новый вокзал «Восточный» в Москве

Нижегородские «Стрижи» начали приезжать на новый вокзал «Восточный» в Москве. ФОТО: РЖД

Сегодня отправившиеся в путешествие нижегородцы впервые приехали не на привычный Курский вокзал, а на вновь открывшийся вокзальный комплекс «Восточный» в московском Черкизове. Для многих нижегородцев этот переезд стал неожиданностью. Рассказываем, что собой представляет новый терминал и чем отличается от старых привычных вокзалов.

Аромат вокзала

- При создании этого вокзального комплекса закладывались новые подходы в обслуживании пассажиров, - пояснил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. – Прежде всего, это возможности для маломобильных граждан, возможность бесконтактного использования практически всех элементов. Для того чтобы обеззараживать эскалаторы, здесь работают специальные бактерицидные приспособления. Применяется аромамаркетинг – мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом. И все это было сделано.

Первые поезда на новый вокзал уже начали приезжать. Всего на вокзальный комплекс Восточный будут прибывать и отправляться 56 поездов дальнего следования, из них 20 – скоростных «Стрижей»и «Ласточек» в Нижний Новгород и Иваново. Сюда же будут прибывать транзитные поезда из южных и восточных регионов на Северо-Запад. Ежедневно этот транспортный узел сможет обслуживать свыше 24 тысяч человек.

Обслуживание маломобильных пассажиров

На новом вокзале особое внимание будет уделять обслуживанию маломобильных пассажиров. В частности для них будут работать три специальных лифта, четыре эскалатора, пандусы и заниженные кассы. Для слабослышащих будет работать индукционно оборудование, а для слабовидящих – тактильные указатели и мнемосхемы. Здесь же будет работать медицинский пункт, где помимо оказания срочной помощи, пассажиры могут круглосуточно делать прививку от коронавируса.

Бистро для ожидающих

Для пассажиров, ожидающих прибытия поезда, на новом вокзале будет работать бистро и залы ожидания. Здесь же оборудована детская игровая комната, а также комната матери и ребенка. В залах и на платформах нового вокзала установлены вендинговые аппараты.

- Новый терминал оборудован по последнему слову техники, - рассказали в РЖД. – Все пассажиры смогут воспользоваться автоматическими камерами хранения, а в кассах работает электронная очередь.