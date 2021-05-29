Незнакомый Нижний: Пять неизвестных фактов о Нижегородском кремле. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К 800-летию Нижнего Новгорода «Комсомолка» начинает серию публикаций о главных городских достопримечательностях. Мы вспомним полузабытые легенды, страшные тайны и загадки старины. И начнем мы ее с главной жемчужины Нижнего Новгорода – Нижегородского кремля.

Золотое сечение и Леонардо да Винчи

Нижегородский кремль стал одной из первых построек в Нижнем Новгороде, основанном в 1221 году. Учитывая, что сам город в начале своего существования являлся пограничным форпостом Руси, строительству крепости уделялось особое внимание. Сначала это были просто деревянно-земляные укрепления. Первая попытка заменить их настоящим каменным кремлем была предпринята в 1374 году. Именно тогда князь Дмитрий Константинович заложил белокаменный кремль. Однако в своем нынешнем виде Нижегородский кремль появился только в 1508 году, когда была заложена Кладовая башня. По легенде, в проектировании кремля участвовал один из учеников Леонардо да Винчи, который использовал при строительстве принцип золотого сечения. Предания гласят, что именно поэтому Кремль смел стать настоящим сердцем города и Силу этого места отмечают и туристы, и сами горожане.

Библиотека Ивана Грозного

По легенде, в подземельях Кремля хранится знаменитая библиотека Ивана Грозного, собранная еще его бабушкой Софьей Палеолог. Ни одного документального подтверждения этой легенде нет, однако предание оказалось весьма живучим. Вот уже несколько столетий оно бережно передается из уст в уста среди многих поколений нижегородцев.

Угроза исчезновения кремля

Мало кто знает, но три столетия назад Нижний Новгород едва не лишился своей главной жемчужины. И все из-за некачественного ремонта. Еще при Екатерине II проводился ремонт кремля, в ходе которого с сооружения сняли крышу. Под влиянием бесконечных дождей и снегопадов здание начало разрушаться. В таком состоянии он простоял до середины 30-х годов XIX века, когда окружающий кремль ров был засыпан. Из-за этого высота кремля снизилась сразу на четыре метра. При этом нижние ярусы башен оказались под землей, что привело к их затоплению грунтовыми водами и постепенному разрушению. Серьезная реставрация крепости началась только в 1894 году.

Древнейший храм города

На территории кремля находится древнейший каменный храм Нижнего Новгорода – Михайло-Архангельский собор. Он ведет свою историю со времен основания города в 1221 году. Перестроен он был сразу после окончания Смутного времени. Именно тогда лучшие каменщики со всей страны были призваны в Москву восстанавливать столицу. А некоторые мастера были направлены в Нижний Новгород на перестройку храма. Это была дань уважения подвигу Нижегородского ополчения 1612 года. Знаменит храм и тем, что именно здесь покоится прах Кузьмы Минина, ставшего идейным вдохновителем этого ополчения, положившего конец Смутному времени. Здесь же располагаются усыпальницы членов семьи нижегородских князей.

Обелиск из карельского карьера

Еще одним памятником Смутному времени является обелиск в честь Минина и Пожарского. Он был установлен в 1828 году. Изначально героям планировалось установить памятник. Однако он оказался так хорош, что его решили оставить для Красной площади в Москве, а Нижнему Новгороду достался обелиск. Он составлен из 15 гранитных блоков, вырубленных в карельских карьерах. А эскизы для барельефов отливались в Академии художеств.