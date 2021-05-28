Всероссийский полумарафон ЗаБег пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая. ФОТО: Юлия Горшкова

Отличная новость для всех любителей спорта и здорового образа жизни – 30 мая в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский полумарафон ЗаБег. Его участниками станут свыше 7 тысяч человек из самых разных уголков страны.

- Параллельно «ЗаБег» стартует еще в 84 городах. На беговые дистанции выйдут 120000 участников, - рассказывают организаторы. – В девять утра нижегородские бегуны одновременно со всеми россиянами стартуют на Стрелке недалеко от стадиона «Нижний Новгород», пробегут по Канавинскому мосту с выходом на Нижневолжскую набережную и далее до разворота на Гребном канале. Оттуда они побегут обратно и финишируют в точке старта.

В этом году от столицы Приволжья на марафон зарегистрировались 7 тысяч участников. ФОТО: Юлия Горшкова

Участники забега могут выбрать для себя одну из четырех дистанций - на 1, 5, 10 и 21,1 километр. Причем первыми стартуют те, кто выберут самую сложную из них. Далее – по убыванию. На дистанции предусмотрены места для групп поддержки, фуд-поинты и медпункт.

Два года назад, до пандемии в благотворительном полумарафоне «Беги, герой» принял участие и сам глава региона Глеб Никитин. Губернатор преодолел дистанцию в 10 километров и, по его словам, у него остались только положительные эмоции.

- Признаюсь, это был настоящий восторг! Я думаю, что с изменением наших общественных пространств этот восторг будет многократно возрастать, - уверен Глеб Никитин. - Мы сделали все возможное, чтобы те красоты, о которых мы столько рассказывали, заиграли новыми красками и выгодно отличали Нижний Новгород от других регионов. Для нас большая честь и радость, что наш забег «Беги, герой!» стал частью федеральной истории. В этой связи хотелось бы поблагодарить организаторов «ЗаБега» и непосредственно Ксению Шойгу за внимание к региону.

Губернатор преодолел дистанцию в 10 километров. ФОТО: Юлия Горшкова

В этом году от столицы Приволжья на марафон зарегистрировались 7 тысяч участников. Всего же по стране одновременно стартуют 120 тысяч бегунов. Таким образом, «ЗаБег» 2021 года может стать крупнейшим полумарафоном мира. Город, ставший победителем полумарафона, завоюет кубок Беговой столицы России. В настоящее время обладателем этого кубка является Нижний Новгород и у города есть все шансы получить его во второй раз.

- Нижний Новгород может установить двойной рекорд и оставить кубок у себя, так как уже сейчас мы видим невероятное число зарегистрировавшихся участников, - заявила руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. - По соотношению бегунов к жителям города вы находитесь на лидирующих позициях, и, конечно, удивляет дистанция - очень много людей бежит именно полумарафон.

Победивший город определят по трем критериям - среднему показателю дистанции, которую преодолеют все участники, средней скорости бегунов и соотношению участников к общему числу жителей города.

Поддержать Нижний Новгород в этом забеге можно, находясь даже в отдаленном районе области. Желающие могут зарегистрироваться на специальный виртуальный забег и участвовать в своем населенном пункте. Участвуя в «ЗаБеге» таким образом, необходимо вести фото- или видеофиксацию прохождения участков трассы в своем городе, либо данные с беговой дорожки. Виртуальные участники также смогут получить памятные медали «ЗаБега».

Стоит отметить, что Нижний Новгород уже успел продемонстрировать свои успехи в прохождении дистанций. Взять хотя бы прошлый год – тогда нижегородцам удалось завоевать кубок, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

- В 2020 году была более сложная ситуация при проведении данного полумарафона. Но и при этом мы справились, - напомнил заместитель главы региона Андрей Бетин. - Сегодня расслабляться не стоит. Я убежден, что это будет фантастический спортивный праздник. Хочу напомнить, что в этом году любимому нашему городу Нижнему Новгороду восемьсот лет. Просто представьте себе, на данный момент, на наш полумарафон зарегистрировались представители 33 регионов России. Бегуны из разных регионов приедут в Нижний Новгород пробежать тем замечательным маршрутом, который пройдет через Стрелку, Канавинский мост, вдоль Нижегородского кремля там, где соединяются две великие русские реки Ока и Волга.

Ксения Шойгу уверена, что Нижний Новгород может получить кубок во второй раз. ФОТО: Юлия Горшкова

Масштаб грядущего спортивного праздника заметен даже по количеству участников тренировок. И на это уже обратили внимание эксперты.

- Если говорить про ощущения, то мне кажется, что у нас весь город бежит. Если выйти утром на Верхневолжскую, на Нижневолжскую набережную и вообще куда угодно – все бегают, - отметила руководитель проекта «Беги Герой» Наталья Бочарова. - Говоря о цифрах, в первом полумарафоне «Беги герой» пробежали более 500 человек. Сейчас эти цифры увеличатся на порядок. Это здорово, что люди так радостно поддерживают инициативу, вовлекают друзей и родственников.

КСТАТИ

К забегу допускаются лишь те участники, которые предоставят медицинские справки. Это несменное правило действует на многих спортивных состязаниях такого плана. Важно не только избежать распространения опасного вируса, но и предотвратить несчастные случаи во время забега. Кроме того, до старта все участники обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.