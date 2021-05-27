Подлинную кладку XVI века и древний известняк с моллюсками обнаружили при реставрации Дмитриевской башни

Реставрационные работы уже вышли на завершающую стадию. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В Нижнем Новгороде продолжается реставрация комплекса кремля, в том числе его главного символа – Дмитриевской башни. Сейчас ремонтные работы уже подходят к завершающей стадии, и уже не за горами тот день, когда нижегородцы и гости города смогут побывать в обновленной крепости. Рассказываем, что сейчас происходит в Дмитриевской башне.

- Еще в прошлом году была отремонтирована арка входа, убраны захламлявшие ее объекты. Дмитриевская башня была очищена от лишних проводов, ненужных конструкций, которые ее заслоняли. Сейчас капитальный ремонт уже завершается, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Нижегородский кремль, как и любой объект культурного наследия такого уровня, хранит в себе следы множества временных наслоений, и, конечно, это усложняло работу.

В дальнейшем в Дмитриевской башне снова будет открыт музей. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Мы стремились восстановить кремль без утрат по отношению к проекту Святослава Агафонова, который был осуществлен во второй половине XX века. В ходе проведенного исследования было выявлено, что по кирпичной кладке имеются трещины разной ширины, есть повреждения в швах, частично утрачены белокаменные элементы. Поэтому проводилась вычинка кирпича, расшивка швов, замена полов, дверей, окон... Кирпич меняли только разрушенный, испорченный. Причем надо понимать, что в основном замены потребовал как раз кирпич XX века, - отметила главный архитектор архитектурной мастерской ННГАСУ Анна Гельфонд.

По словам генерального директора ООО «Фрегат» Антона Корягина, сейчас подрядчик проводит работы по двум контрактам – один собственно по башне, а другой касается противоаварийных работ на стенах кремля.

- На Дмитриевской башне сейчас работают около 30 человек, противоаварийными работами занимаются 30-35 человек. Идем в графике, все успеваем, - сообщил Антон Корягин.

На стенах проводятся противоаварийные работы. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин рассказал, что в ходе реставрационных работ было совершено любопытное открытие – оказывается, под толстым слоем штукатурки скрывалась подлинная кладка XVI века и забутовка из древнего известняка.

- Специалисты расчистили штукатурный слой, штукатурки тут местами было набросано до 20 сантиметров. И вот теперь мы можем увидеть подлинную кладку XVI века и забутовку известняком. Здесь даже можно увидеть древних моллюсков и кораллы! – обратил внимание Степан Петушин.

Известняк со следами древних моллюсков обнаружен под слоем штукатурки. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Кстати, буквально через месяц будет отмечаться 125-летие музея в Дмитриевской башне – первого музея в Нижнем Новгороде. Он был открыт к Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1896 году, а участие в церемонии открытия принимал сам император Николай Второй.

- Дмитриевскую башню как раз перестроили к этому событию, и тогда она сильно изменила свой исторический облик. Ведь изначально это была обычная квадратная, ничем не примечательная, башня. И нижегородцы привыкали к этой башне несколько десятилетий – они поначалу считали, что это уродство. Но потом привыкли. И сегодня это действительно один из главных символов Нижнего Новгорода, - отметил Степан Петушин.