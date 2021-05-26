Резкое похолодание ожидает нижегородцев к началу июня 2021 года

Начало лета 2021 в Нижнем Новгороде окажется весьма прохладным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало лета не порадует нижегородцев соответствующей погодой – в регион идет резкое и заметное похолодание. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Согласно информации, погода испортится уже в эти выходные: если в субботу, 29 мая 2021 года, еще будет достаточно тепло – до +24 градусов Цельсия, хотя и с вероятностью дождя, то уже в воскресенье днем столбики термометров опустятся до +13 градусов. А в ночные часы и вовсе покажут не более +7 градусов. При этом на северо-востоке Нижегородской области даже возможны заморозки. Кроме того, весь день будет идти дождь.

В понедельник и вторник также будет прохладно – до +15…+16 градусов днем и +6…+8 градусов ночью. Зато осадки уже не ожидаются, синоптики прогнозируют на эти дни переменную облачность.

А вот со 2 июня 2021 года погода начнет возвращаться в норму – потеплеет до +19 градусов Цельсия. К середине следующей рабочей недели дневная температура воздуха достигнет +21…+22 градусов Цельсия. Правда, ночи так и останутся прохладными – до +9…+10 градусов.