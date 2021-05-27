«Имя Нижнего»: Олег Беркович рассказал «Комсомолке», кто и зачем придумал необычный проект. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В мае на портале name.nizhny800.ru стартовал необычный проект «Имя Нижнего», в рамках которого нижегородцам предстоит выбрать главных героев города. Правда, среди них нет ни Минина, ни Кулибина, ни Горького – никого из тех, кто традиционно ассоциируется со столицей Приволжья. Что это за проект и почему в него не попали привычные персонажи, «Комсомолке» рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

- Расскажите чуть подробнее об этом проекте? Как возникла его идея?

- В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. В мире он известен как крупный промышленный мегаполис, место с уникальной историей, архитектурой и достижениями, изменившими мир. Однако историю творят люди, живущие здесь. Когда мы говорим о Нижнем Новгороде, то в первую очередь вспоминаем Максима Горького, Валерия Чкалова, Ивана Кулибина. Все они, безусловно, выдающиеся личности, но не только они творили историю. Поэтому команда активных жителей во главе с Юрием Филипповым придумали проект, призванный обратить внимание на других великих земляков, повлиявших на развитие города. Мы совместно с АНО «Центр 800» его поддержали. По сути, «Имя Нижнего» — это проект-голосование о главных героях города. Ее главная цель – образовательная. Сейчас мы так много говорим о юбилее и хотим через праздник рассказать о том, что пережил Нижний за 800 лет, какие люди влияли на его развитие.

- Все нижегородцы помнят известный проект «Имя России». Чем отличается нынешнее голосование?

- В первую очередь, «Имя Нижнего» — это проект, в котором важен процесс. Мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с судьбой 30 героев, выбранных для голосования, и вехами в истории города, связанных с ними. Во-вторых, здесь нет кардинально противоположных личностей. Намеренно нет политиков или религиозных деятелей. При этом мы рассчитываем на дискуссию среди жителей, чтобы услышать, чей вклад, на их взгляд, был наиболее важен.

- Этот список был сформирован выбранными экспертами. Кто эти люди и в чем заключалась их роль?

- Выступить в качестве экспертов мы пригласили представителей разных сфер деятельности — культуры, науки, образования, СМИ, бизнеса, общественных деятелей и, конечно, историков. Объединяет их ключевое качество – способность дать профессиональную оценку деятельности кандидатов на звание «Имя Нижнего». Например, Марина Игнатушко и Анна Давыдова могут оценить вклад Бетанкура и Харитонова в развитие Нижнего. На основании экспертных знаний каждый составлял свой шорт-лист из 10 кандидатов. В лонг-листе их было 60. По итогам всех шорт-листов экспертов был составлен общий список для голосования.

- А по каким критериям отбирали исторических личностей?

- Тут учитывалось несколько факторов. Во-первых, в список вошли люди, для кого Нижний Новгород был исторической родиной. Однако мы не стали ограничиваться коренными нижегородцами. В шорт-листе также есть герои, которые здесь добились выдающихся успехов. Другими словами, те, у кого с Нижним Новгородом связан важный период деятельности.

Отдать свой голос за любимого героя нижегородцы смогут до 12 июня. ФОТО: http://name.nizhny800.ru/

- Почему в списке много не самых известных героев?

- Все личности из нашего списка — выдающиеся. Они незаслуженно оказались в тени. В этом и смысл проекта — освежить нашу историческую память, узнать больше о тех героях, благодаря которым наш город стал таким, какой он есть сейчас.

- Почему в список не вошли Горький и Минин?

-Не только Горький и Минин. В этом списке нет Чкалова, Кулибина и Юрия Всеволодовича. Безусловно, это ключевые исторические герои. Но они и так на слуху. Именем Горького названы здания, улицы и площади, мероприятия, кафе и т.д. В конце концов, весь город назывался Горьким. В голосовании не было бы смысла, включи туда организаторы хорошо известные личности.

- Как будет проходить голосование? Смогут ли принять в нем участие те нижегородцы, которые не имеют доступа к интернету?

Пока голосование доступно только на сайте name.nizhny800.ru, сейчас прорабатывается возможность голосования с помощью волонтеров, телефонное голосование. Об этом мы обязательно сообщим.

- По итогам будет отобрано девять героев. Почему именно девять? Что будет дальше?

Мы узнаем, чей вклад жители оценивают как наиболее значимый. С кем хотят ассоциировать город. Выбранным именам мы посвятим дополнительный блок мероприятий в рамках 800-летия. Это будут и уличные выставки, и образовательные проекты, и показ фильмов… В дальнейшем это может стать базой для проработки новых туристических маршрутов, бренда города, поиск новых идей в бизнеса. Например, есть кофейни, связанные с именем Горького. Почему бы не взять за основу новые имена?

Почему их именно девять, мы расскажем позднее. Но пока приоткрою тайну — героев в итоге будет 10. Следите за проектом и узнаете, каким образом и почему появится дополнительное имя.