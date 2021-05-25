Мужчину, пытавшегося похитить 13-летнюю девочку, ищут в Нижнем Новгороде

Мужчина пытался увести девочку на улице Генерала Ивлиева. Фото: телеграм-канал Нижний №1

В Нижнем Новгороде разыскивают неизвестного мужчину, пытавшегося похитить 13-летнюю девочку в Советском районе. Информацию об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по региону.

- Инцидент произошел еще 21 апреля 2021 года. Неизвестный мужчина, находясь возле дома на улице Генерала Ивлиева, удерживал за руку ребенка и не давал уйти. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные действия, направленные на установление личности злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фоторобот подозреваемого опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

- Мужчина на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост около 185 сантиметров, волосы седоватые, довольно длинные, со светлыми усами и бородой клинышком, - так описывают мужчину в документе, опубликованном в телеграм-канале.

Кстати, отмечается также, что пострадавшая девочка ранее уже видела подозреваемого – осенью 2020 года он подходил к ней и к ее подруге и просил показать татуировки на теле.

- По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.