«Кровавую Суперлуну» увидят нижегородцы 26 мая 2021 года

Диск Луны станет багряным из-за солнечных лучей, прошедших сквозь атмосферу Земли. Фото: Мария ЛЕНЦ

Если вечером в среду, 26 мая 2021 года, вы взглянете на небо, то сможете увидеть достаточно редкое явление – Кровавую Суперлуну. Мало того, что ночное светило окрасится в багряный цвет – оно еще и будет действительно огромным, самым большим в 2021 году.

Пугаться этого на самом деле, конечно, не стоит – у всего есть научное объяснение. Эффект «Кровавой» Луны возникает из-за того, что спутник Земли на какое-то время остается подсвеченным только тем солнечным светом, который проходит через атмосферу нашей планеты. При этом коротковолновая – то есть фиолетовая и синяя – части спектра оказываются поглощены, остается лишь красная. Эти лучи и делают диск Луны багряным, напоминающим кровь.

А выдающиеся размеры Луны объясняются еще проще – дело в том, что она в этот день просто окажется ближе, чем обычно. В апогее расстояние от Земли до Луны составляет 406 725 километров, а в перигее минимальное расстояние – 356 355 километров. И вот этот минимум почти будет достигнут – 26 мая 2021 года Луна окажется в 357 462 километрах от нашей планеты.

Кроме того, 26 мая 2021 года пройдет полное лунное затмение. Но это явление нижегородцы посмотреть, увы, не смогут.

- В Нижнем Новгороде, как и во всей европейской части России, затмение видно не будет. Граница видимости частных фаз пройдет от Байкала до Чукотки. А полностью затмение увидят жители Австралии, Новой Зеландии и Океании, - рассказали в Нижегородском планетарии.