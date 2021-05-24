Победителей и призеров проекта Digitalogia наградили в Нижнем Новгороде

В проекте приняли участие 244 школьника. Фото: предоставлено КП

В Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей и призеров проекта Digitalogia– образовательной программы для учащихся средних и старших классов, разработанной совместно ПАО «Ростелеком» и Детскими технопарками «Кванториум» в Нижнем Новгороде. С помощью видеолекций школьники знакомились с современными цифровыми технологиями. В формате ScienceSlam, или «просто о науке», участникам Digitalogia рассказывали о биометрии, 5G, искусственном интеллекте, «умном доме» и многом другом.

- Идея проекта Digitalogia родилась спонтанно. Во время пандемии, общаясь на одном из дистанционных мероприятий, мы с партнерами решили создать актуальный онлайн-интенсив о том, как устроена телекоммуникационная связь. Тщательно готовились, подбирали спикеров, консультировались со специалистами из «Ростелекома», а потом снимали ролики и выкладывали их на сайт, созданный специально для Digitalogia. Параллельно продумывали активности к различным датам, вошедшие в проект. Например, к Дню интернета (4 апреля – прим. авт.) и к 1 мая, - сообщила «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель ДТ «Кванториум ГАЗ» Анна Богданова.

Проект представляет собой образовательный мини-курс из восьми уроков и конкурс по итогам его просмотра. Фото: предоставлено КП

- Проект представляет собой образовательный мини-курс из восьми уроков и конкурс по итогам его просмотра. Темы курса - новые тренды в телекоме, развитие цифровых технологий, - добавил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

По итогам каждого урока участники получали задания, ответы на которые они находили в видеолекциях, записывали их в личном кабинете на сайте проекта и набирали баллы.

По итогам каждого урока участники получали задания, ответы на которые они находили в видеолекциях. Фото: предоставлено КП

- Возможно, кто-то из этих ребят захочет в дальнейшем выбрать профессию, связанную с цифрой и с телекомом, а кто-то сможет узнать больше о той или иной технологии или дать советы родным, на что обратить внимание при выборе того или иного гаджета. Здорово, что сегодня мы все лучше ориентируемся в новом цифровом мире, - отметил Дмитрий Сыров.

География проекта впечатляла – в нем приняли участие 244 школьника из Нижегородской, Самарской, Московской, Псковской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской и других областей, а также из республик Чувашия и Башкортостан. Победителями и призерами стали 30 человек. Нижегородская команда финалистов компании побывала на экскурсии в Межрегиональном центре управления сетями связи и мониторинга информационных систем ПАО «Ростелеком», а затем состоялась церемонию награждения в Доме связи. Участники из других регионов смогли присоединиться к ней по видеосвязи.

- О конкурсе я узнал благодаря «Кванториуму», заинтересовался, потому что я увлекаюсь программированием. Лекции и здания к ним очень полезны, ведь цифровая сфера очень быстро развивается в последнее время. Занятия о технологиях нужны каждому человеку, я считаю! – рассказал шестиклассник Иван Сухов.

- Кроме ответов на вопросы по темам лекций, в проекте надо было также выполнять дополнительные задания и за это мы получали дополнительные баллы. Мне больше всего ме понравилось собирать макулатуру, чтобы сдать в экопункт. Это наш вклад в заботу об окружающем мире, - поделился десятиклассник Иван Афиногенов.

Организаторов конкурса приятно удивили охват и активность участников. Большинство ребят действительно жадно впитывали знания и с удовольствием проходили испытания.

Директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Синелобов подчеркнул, что очень позитивно оценивает получившийся проект, и добавил, что он будет развиваться:

- Цели проекта долгосрочные, их нельзя измерить сразу после его завершения. Ребята классные, произвели очень хорошее впечатление. Живые, активные и задают действительно интересные вопросы. Рассчитываем, что нам удастся воспитать новое поколение, которое выведет нашу страну на принципиально новый уровень развития, - рассказал Александр Синелобов.