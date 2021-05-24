Мужчина с двумя ножами угрожал выпускникам в Нижнем Новгороде

Мужчина с ножами подошел к компании выпускников на Автозаводе. Фото: скрин видео "Нижний Новгород|БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|"

Мужчина, вооруженный двумя ножами, испугал выпускников, гулявших после Последнего звонка-2021 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщила мама одного из школьников.

- 22 мая 2021 года в Автозаводском районе произошел инцидент с участием детей-выпускников школы, гуляющих после Последнего звонка, и неизвестным мужчиной. Около 21:40 на освещенной, людной спортивной площадке около школы №128 к ним подошел мужчина в маске с двумя ножами в руках и стал угрожать расправой, - рассказала женщина, представившаяся Екатериной, в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

По словам Екатерины, мужчина уверял, что у него везде блат и что ему ничего не будет за такие выходки. А к одному из детей даже были применены «противоправные физические действия».

- Мы, родители, пишем заявление в полицию и прокуратуру с просьбой найти этого человека и привлечь его к ответственности, - отметила женщина и попросила нижегородцев помочь с поисками и опознанием злоумышленника.