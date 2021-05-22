«Чтобы не было Последнего звонка»: прошлогодние выпускницы из мести «заминировали» свою школу в Нижнем Новгороде

Вызов в школу №69 оказался ложным. Фото: предоставлено "КП" очевидцем

Последний звонок - 2021 в школе №69 Нижнего Новгорода оказался омрачён досадным происшествием. Утром неизвестные сообщили, что в учебном заведении готовится нечто страшное - якобы туда проник мужчина с взрывным устройством и закрылся в одном из кабинетов. На место тут же выехали все спецслужбы и кареты скорой помощи, а учеников и учителей эвакуировали подальше от здания.

Школу оперативно исследовали кинологи с собаками и другие сотрудники спецслужб, но ничего подозрительного не нашли.

- Вызов оказался ложным, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

А вскоре выяснилось, с чьего телефона поступил звонок. Оказалось, что номер принадлежит одной из выпускниц школы прошлого года. Девушка вместе с подругой в это время находилась неподалеку от учебного заведения - на улице их и задержали. Правда, бывшие выпускницы сразу стали отрицать свою вину - девушки уверяли, что вызов с их телефона осуществил другой, незнакомый им человек.

- Мы, конечно, не можем пока утверждать, что это были именно они. Но вполне вероятно, что ими руководила обида - ведь у них-то в прошлом году Последнего звонка как такового не было из-за пандемии - все мероприятия проходили в режиме онлайн. Видимо, девочки решили лишить праздника и следующий класс, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник.