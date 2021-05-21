В Нижнем Новгороде отменили приговор мужчине, обвиняемому в растлении приемной дочери

Мужчина свою вину так и не признал. Фото: из личного архива героя публикации/pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде облсуд отменил приговор 39-летнему Алексею, обвиняемому в сексуальном насилии над приемной дочерью. Ранее Московский районный суд признал его виновным по 27 эпизодам насилия и приговорил к 19 годам колонии строгого режима. Впрочем, сам Алексей вину так и не признал.

Алексей познакомился со своей будущей супругой в 2006 году. Спустя три года они поженились, мужчина удочерил пятилетнюю дочку жены от прошлого брака. В 2011 году у пары родился сын, а девочку отправили жить к бабушке и дедушке. По словам Алексея, с девочкой он периодически созванивался, но всегда – предупредив об этом ее мать и рассказав содержание разговора.

- Наедине с девочкой я никогда не оставался! – заявил потом следователю мужчина, передает его слова pravda-nn.ru.

А вот супруга Алексея – теперь уже бывшая – рассказывает, что в январе 2018 года муж вдруг загорелся идеей, чтобы дочка снова жила с ними. А когда женщина решила обсудить этот вопрос с дочерью, та расплакалась и призналась, что уже несколько лет отчим совершал над ней сексуальное насилие. По ее словам, это началось еще в 2012 году. Девочка рассказала, что боялась не выполнить то, что говорит отец, но и рассказать кому-то о том, что происходит, тоже было страшно.

Тем временем, мать Алексея Надежда уверена, что ее сына просто оговорили.

- С женой у него давно испортились отношения, она его постоянно ревновала, скандалила. Думаю, она просто решила отомстить ему. И, кстати, в отношении сына даже ни одной экспертизы не провели! – возмущается женщина.

В январе 2018 года Алексея взяли под стражу. Он заявил, что в те моменты, когда якобы растлевал падчерицу, находился в других городах, или же сама девочка уезжала в деревню на лето. Стоит отметить, что жители деревни тоже это подтверждают. Однако Московский районный суд счел доказательства вины мужчины достаточными и вынес приговор.

Адвокат Алексея Жанна Березина подала апелляционную жалобу, отдельную жалобу подал и сам Алексей, указавший, что первые допросы девочки проводил троюродный брат его жены, работающий следователем. Областной суд направил дело на новое рассмотрение, и теперь районному суду предстоит снова оценить все доказательства по этому запутанному делу.