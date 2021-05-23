«Дочка-школьница осталась без мамы»: Учительница разбилась на машине, столкнувшись с мотоциклистом под Нижним Новгородом

Учительница разбилась на машине, столкнувшись с мотоциклистом под Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Жуткая авария произошла 22 мая в Нижегородской области – здесь легковушка столкнулась с мотоциклом. В результате ДТП женщина-водитель автомобиля погибла на месте. Первыми о случившемся рассказали очевидцы трагедии в социальных сетях.

- ДТП с мотоциклом возле Лыскова, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Водитель автомобиля погибла.

Вскоре факт ДТП подтвердили и в правоохранительных органах. По данным полиции, мотоциклист находится в больнице.

- Авария произошла в 17:55 22 мая на 506 километре автотрассы Москва-Уфа в Лысковском районе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – 38-летняя женщина-водитель автомобиля Датсун столкнулась с мотоциклом. В результате, женщина погибла, а мотоциклист с различными травмами доставлен в больницу.

Трагедия произошла на трассе М-7 в Лысковском районе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Кто был виновником аварии, еще предстоит выяснить. Однако ясно одно – случившееся стало трагедией для всего поселка.

- Она была учителем начальных классов у наших детей, не успела доучить их всего неделю, - рассказала Надежда Хохулина. - Ей и 40 лет не было, дочка-школьница осталась без мамы.Не надо мотоциклистов оправдывать! Нечего гонять, как угорелые! Где он увидел у нас автомагистраль, чтоб такую скорость развить! Явно скорость была не меньше, раз так машина покорежена и наша учительница погибла на месте.

- Тут суть даже в том, что хоть он и превысил если, явно не сильно больше максимально разрешённой скорости, а скорее всего вряд ли превышал, те же 90 разрешённая по трассе скорость, а водитель наверняка подумал - проскочу, успею, - отметил Паша Байков. - Или вообще, не глядя выехала. Вывод, что если не следишь за дорогой, зачем за руль садиться, ты в этом случае сам себе угроза.