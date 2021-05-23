Флигель усадьбы Столярова снесли в Нижнем Новгороде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде снесли флигель усадьбы Столярова, на которой был размещен стрит-арт Nomerz. Он находился на территории "Квартала 1833 года" - одного из самых важных исторических мест города.

- Нижний Новгород - город в котором соседствуют современные постройки и деревянная архитектура с примерами классицизма, барокко, эклектики и модерна 19 века, - напомнил уличный художник Никита Nomerz на своей странице в Инстаграм. - Многие древние дома десятилетиями доводились до плачевного состояния, сносились, горели и практически не реставрировались. В центре города расположен "Квартал 1833 года" с богатой историей. Тут жили знаковые личности всероссийского масштаба: просветители, купцы, меценаты, революционеры.

Уличный художник напомнил, что за сохранение квартала долгие годы сражались градозащитники. Часть объектов в этом году попала в программу проекта «Том Сойер Фест».

- Месяц назад я нанес надпись "Старый друг лучше новых двух" на одной из заброшенных построек в этом квартале, - напомнил художник. - Она была расположена на улице Решетниковская. 15 мая эту постройку снесли, это был флигель усадьбы Федора Тихоновича Столярова. На руинах я собрал фрагменты с обрывками нанесенной фразы и оформил их в рамы. Они доступны для продажи средства с которой пойдут в фонд команды «Том Сойер Фест».