Рекордное количество локаций и ночная музыкальная программа: чем удивит фестиваль INTERVALS в 2021 году

Организаторы обещают, что в этом году фестиваль превзойдет сам себя. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS снова состоится в Нижнем Новгороде в этом году. Он станет частью программы празднования 800-летия столицы Приволжья и пройдет с 27 по 29 августа 2021 года. Подробности о том, чем будет отличаться нынешний фестиваль от предыдущих, раскрыли организаторы мероприятия.

Впервые фестиваль медиаискусства INTERVALS прошел в Нижнем Новгороде весной 2019 года. Тогда на три дня весь город превратился в одну большую площадку для инсталляций – засветились пакгаузы на Стрелке, телебашня, элеваторы мукомольного завода на Черниговской, фабрика «Маяк» на Нижневолжской набережной… В 2020 году в три этапа прошел фестиваль INTERVALS Teaser: с 24 по 27 сентября лазерное шоу можно было увидеть на гостинице «Октябрьской» на Верхневолжской набережной, с 1 по 4 октября на первом павильоне Нижегородской ярмарки, а с 8 по 11 октября на Ромодановском вокзале.

В нынешний же юбилейный год фестиваль должен превзойти сам себя! Программа запланирована действительно масштабная: это и медиавыставка в историческом центре города с рекордным количеством локаций, и ночная музыкальная программа, и серия вечерних AV-концертов под кураторством Fields. А в субботу, 28 августа 2021 года, состоится грандиозная вечеринка – Intervals Night Event. Попасть туда можно будет лишь по билетам, которые уже появились в продаже.

- Лейтмотивом события станет симбиоз музыки, медиа-технологий и пространства, а главными действующими лицами – музыканты и визуальные творцы, которые вместе проложат дорогу от звука к архитектурным площадкам Нижнего Новгорода, - рассказывают организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирована образовательная программа Intervals Education в офлайн-формате.