Выбери самую очаровательную участницу конкурса «Леди в белых халатах 2021»! Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Нежные, заботливые, мудрые и понимающие – в череде других профессий медицинские работники всегда стояли особняком. Врачи и медсестры, фельдшеры и акушерки – они сопровождают нас на протяжении всей жизни. Судите сами, первый человек, кого видит новорожденный малыш – это доктор. И именно к этим людям мы обращаемся в любой сложной ситуации.

Прошлый год стал для нижегородцев настоящим испытанием на прочность. Красные зоны, тысячи зараженных, ежедневная встреча с опасной инфекцией – и на передовой снова оказались медики. Они не спали ночами, неделями несли дежурства, были лишены общения с близким – и все это ради своих пациентов. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в нашей стране 20 июня, «Комсомолка» и региональное министерство здравоохранения организует совместный фотоконкурс «Леди в белых халатах 2021». Чтобы стать его участницей, достаточно прислать свою фотографию и небольшую историю о своей работе в медицине на адрес kpnn@phkp.ru. Мы ждем вас!

Голосование стартует в 08:00 20 мая, а закончится в 00:00 19 июня 20201 года. Все желающие смогут отдать голоса за одну или нескольких участниц по одному разу в день. Итоги будут подведены 20 июня 2021 года – в День медицинского работника. Теперь дело за малым - голосуйте! Та участница, которая наберет больше всех голосов, и станет победительницей конкурса «Леди в белых халатах 2021». Интервью с ней читайте на страницах нашей газеты.

ГОЛОСОВАНИЕ "ЛЕДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 2021"