Четырехуровневая квартира за 36 млн рублей продается в Нижнем Новгороде

В квартире восемь комнат с дизайнерским ремонтом. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Необычная четырехуровневая квартира-коттедж выставлена на продажу в Нижнем Новгороде за 36 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

Дом, о котором идет речь, располагается в самом центре Нижнего Новгорода на улице Славянской.

Квартира-коттедж находится в центре города на улице Славянской. Фото: с сайта объявлений "Авито".

«В пешей доступности школа, детский сад, парки, станция метро «Горьковская». Квартира теплая, пол - паркет, дубовая лестница, профессиональная очистка воды. Квартира в хорошем состоянии», - говорится в объявлении.

Площадь квартиры 302 квадратных метра, здесь четыре этажа и восемь изолированных комнат. В цокольном этаже расположены сауна, джакузи, душевая, в соседнем помещении – гараж и шкафы для хранения. На первом этаже находится кухня-столовая, гостиная, на втором – четыре комнаты, гардеробная; на третьем этаже - две комнаты и также гардеробная. На каждом этаже есть санузел.

В квартире четыре этажа. Фото: Авито.

Во всех комнатах дизайнерский ремонт и роскошная мебель в старинном стиле – при этом в объявлении не уточняется, квартира продается вместе с обстановкой или нет.

Санузел и лестница. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Объявление было размещено на сайте 15 мая, и, судя по всему, состоятельный покупатель на данную квартиру пока еще не нашелся.