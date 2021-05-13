Парковка на Ивановском съезде в Нижнем Новгороде будет запрещена после реконструкции

Вместо асфальта на дорогу кладут гранитную брусчатку. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Нижегородский кремль уже почти месяц закрыт для посещения – горожан и туристов не пускают гулять в старинную крепость из-за проведения работ по благоустройству. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» побывала в кремле и посмотрела, как ведутся работы по реконструкции Ивановского съезда.

- В кремле сейчас проводятся несколько работ разных видов. Первый блок – это ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях, второй – укрепление склонов, и третий – работы по благоустройству на площадях, в скверах и парках. Сейчас мы находимся на территории первой улицы Нижнего Новгорода – Ивановского съезда. Он пролегает от Дмитровской башни до площади Народного единства через Ивановскую башню, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Реконструкция Ивановского съезда выполнена примерно на 30%. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Существует легенда, что Николай I при посещении Нижнего Новгорода проехал по Ивановскому съезду, поскольку это была единственная улица, соединяющая верхнюю часть города с нижней. По нему двигались подводы, лошади, люди, и император встрял в самую настоящую пробку. В заторе ему пришлось простоять несколько часов, и за это время он успел издать 33 указа по благоустройству Нижнего Новгорода. Именно тогда он предложил городским властям сделать Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные, а также Зеленский съезд. Дороги были построены в течение нескольких лет.

- На Ивановском съезде планируется устройство двух тротуаров и автомобильная дорога. Но, конечно, проехать по ней любой желающий не сможет – в кремль на автомобиле можно попасть только по пропускам. А вот парковочной зоны, которая раньше находилась вдоль Ивановского съезда, теперь не будет, - отметил Тимофей Шульга.

При этом полностью избавиться от машин в кремле не представляется возможным – даже если все административные и правительственные органы будут перенесены в другое место, а крепость целиком станет историко-культурным центром, для обслуживания дорог и зданий в любом случае потребуется автотранспорт.

Парковаться вдоль съезда теперь будет нельзя. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Территориально Ивановский съезд делится на два участка – 464 погонных метра от Дмитровской до Ивановской башни и 141 погонный метр – за территорией кремля. Проектом предусмотрено усовершенствование дорожного покрытия из гранитной брусчатки на проезжей части и гранитной плитки на тротуарах. Кроме того, запланировано устройство подпорной стенки длиной 123 метра, реконструкция ливневок, а также замена освещения, - перечислил заместитель начальника строительного отдела Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Сергей Сергеев.

Стоит отметить, что асфальт на Ивановском съезде уже давно требовал замены. И на гранитную брусчатку его поменять решили не случайно. Во-первых, такое покрытие выглядит гораздо интереснее для такой территории. А во-вторых – оно прочнее и долговечнее асфальта.

- Помимо эстетического вида, у гранитной плиты есть и другие преимущества. Этот вид покрытия подходит для движения любого вида транспорта, в том числе и тяжелого. Такие плиты можно укладывать на больших уклонах, а вот асфальт не может похвастаться подобной сдвигоустойчивостью, - объяснил технический директор дорожно-строительной компании, являющейся генеральным подрядчиком по выполнению работ по реконструкции и капитальному ремонту Ивановского съезда Семен Туякбаев.