«Перепутали с убийцей»: В соцсетях затравили тезку напавшего на школу в Казани

В соцсетях затравили тезку напавшего на школу в Казани. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая трагедия в школе № 175 в Казани, где 19-летний нападавший застрелил семерых детей и двоих взрослых, потрясла всех без исключения – и взрослых, и детей. Сегодня в Казани объявлен день траура, все знакомые и близкие оплакивают погибших. Еще 23 человека остаются в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Однако это оказались не единственные пострадавшие в результате этой трагедии. Невольной жертвой случившейся катастрофы оказался 16-летний Ильназ Галявиев из Казани – полный тезка нападавшего. Как только появились первые сообщения о стрельбе в школе, ему посыпались сообщения с угрозами и оскорблениями.

- Я учусь в техникуме на связиста, - рассказал «КП-Нижний Новгород» подросток. – Вчера я как обычно пришел на учебу, как вдруг около десяти часов мне принялись звонить: сначала куратор, потом администрация техникума. Оказалось, что мой полный тезка совершил это чудовищное преступление. К счастью, вскоре выяснилось, что я ни при чем.

За сутки 16-летний Ильназ Галявиев получил сотни сообщений от хейтеров. Фото: Евгения БУБЛИК

В техникуме забеспокоились не просто так – после первых же сообщений о трагедии социальные сети запестрели постами с его фотографией. Опубликовал снимок даже один из федеральных телеканалов.

- Это была давняя страница, на которую я не заходил с 2019 года, - признается Ильназ. – Честно говоря, я даже пароли от него потерял. А когда произошла эта трагедия, то фотографию оттуда распространили по соцсетям. А под вечер и вовсе эту страницу взломали.

Когда выяснилось, что произошла ошибка, фотографию из СМИ быстро убрали. Однако хейтеры уже подхватили волну.

- Мне пишут уже вторые сутки, - рассказал «Комсомолке» друг Ильназа. – Идут и текстовые сообщения, и голосовые. Пишут, в основном, школьники. Вчера за час я внес в черный список больше 30 человек.

Подобные сообщения приходят друзьям и знакомым студента десятками. Фото: Предоставлено героем публикации

Что делать с обрушившейся на него волной негатива, Ильназ пока не знает. Ни он, ни его родители даже представить не могли, что когда-нибудь окажутся в такой ситуации.

- Я уже не знаю, как доказывать, что никого не убивал, - признается Ильназ. – Даже не знаю, куда с этим обратиться. Сообщения с оскорблениями приходят уже не только мне, но и моим бывшим одноклассникам, одногруппникам в техникуме – всем, кто знаком со мной. Очень неприятная история!

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу и устроил там стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв. В результате чего погибли семь детей – учащиеся восьмого класса и две учительницы. Пытавшиеся его остановить на вахте мужчина и женщина, которая позже скончалась, были ранены. Также пострадали еще один взрослый и 18 детей. Все они сейчас находятся в больнице. Самого нападавшего задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирал бомбу и пил настойку на мухоморах: как Ильназ Галявиев готовился к нападению на школу в Казани

Чтобы уничтожить улики убийца пытался сжечь квартиру отца, но огонь потух (подробности)

«Очень большое горе в нашей семье»: В Татарстане похоронили погибших в ходе стрельбы в школе №175

Процессии проходили на разных кладбищах города и двух районах республики (подробности)

Расстрелявшего детей в школе Казани Ильназа Галявиева суд арестовал на два месяца

Он также должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу (подробности)