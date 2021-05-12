«Вычерпываем воду тазиками»: Администрация дала месяц на ремонт водостока, размывшего дом семьи с ребенком-инвалидом

Администрация дала месяц на ремонт водостока, размывшего дом семьи с ребенком-инвалидом. ФОТО: ОНФ Нижегородской области

Постоянно мокрая стена, запах плесени и размытый фундамент – в таких условиях уже несколько лет живет семья с ребенком-инвалидом в Богородском районе. Как оказалось, в таких условиях жильцы дома № 244 по улице Ленина оказались из-за нерадивых соседей.

- На жилищно-коммунальные условия семья Белкиных не жаловалась до строительства рядом частного дома. Он вырос всего в полуметре от их четырехквартирного дома, - рассказали в региональном ОНФ, куда семья обратилась за помощью. Мало того, что новый дом построен без соблюдения правил территориального отступа от уже имеющегося здания, так еще его водосток размещен таким образом, что дождевая вода и талые стоки текут прямо на землю у стены и дальше - к дому и в квартиру.

Коттедж построен всего в полуметре от дома Белкиных. ФОТО: ОНФ Нижегородской области.

Все это дало свои результаты. Сейчас дом семьи Белкиных действительно выглядит печально - отмостка по периметру дома разрушена почти полностью, штукатурный слой и кирпичная кладка на цоколе дома тоже серьезно повреждены. Из-за этого квартиру то и дело подтапливает. Вода проникает через стену, цоколь и фундамент.

- Всю весну я тазиками вычерпывал воду с пола, - объясняет глава семейства Никита Белкин. – Сами знаете, какая снежная была зима. Все это к нам в квартиру текло.

Всю весну вода текла прямо в квартиру. ФОТО: ОНФ Нижегородской области.

Необычной историей уже заинтересовались в администрации Богородского района. Там уже подтвердили выявленные нарушения.

- В ходе выездного совещания и осмотра домов было установлено, что частный дом действительно построен вплотную к дому № 244, - заявили в администрации Богородского района. – Это было сделано с нарушением строительных норм и правил, в том числе противопожарной безопасности. Организованный водосток с крыши дома устроен ненадлежащим образом, из-за чего дождевая и талая вода попадает на стену дома № 244. В квартире ощущается повышенная влажность. Из-за просадки фундамента в квартире были деформированы стены, на них имеются трещины и выпуклости.

Из-за стекающей воды разрушена вся отмостка. ФОТО: ОНФ Нижегородской области.

Впрочем, в ближайшее время все это должно быть устранено. По крайней мере, администрация дала собственникам дома-нарушителя на это месяц.

- В течение месяца необходимо провести реконструкцию организованного водостока, исключающего попадание дождевых и талых вод на стену и фасад дома № 246, - отметили в администрации Богородского района.