Каждый четвертый горьковчанин не вернулся с фронта, а браков было в 10 раз больше, чем разводов: опубликованы самые интересные цифры военной статистики

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приводит самые любопытные цифры военной статистики Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В преддверии Дня Победы в Нижегородстате опубликовали сводные данные за время Великой Отечественной войны. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приводит самые любопытные цифры статистики.

- Как только началась война, многие сразу обратились в военкоматы с просьбами направить их добровольцами на фронт. Только в первый день войны в Горьком пришли в военкоматы 5 486 человек. Всего же по области поступило до 10 тысяч таких заявлений.

- Те, кто не подлежал мобилизации, записывались в народное ополчение. Всего за четыре дня туда записались 61 112 добровольцев, 44 392 из них, в том числе 16 506 женщин, были в итоге зачислены в ряды ополченцев.

- 44 130 ушедших на фронт горьковчан не вернулись домой – каждый четвертый. 18 749 человек погибло в боях, 6 894 – умерло от ран и болезней, 334 – погибло в плену, а 18 153 горьковчанина до сих пор считаются пропавшими без вести.

- Общее число потерь по Горьковской области за все годы войны составило 340 275 человек.

- 130 тонн крови сдали для раненых бойцов 50 тысяч горьковчан.

- 25 841 брак был заключен в городе Горьком в период с 1941 по 1945 годы. Разводов было почти в 10 раз меньше – 2 614.

- 68 914 детей родились за годы войны в Горьком.