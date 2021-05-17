Сколько зарабатывают обычные и топовые таксисты в Нижнем Новгороде

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На улицах Нижнего Новгорода с каждым месяцем все больше машин в фирменных наклейках такси. О современном рынке пассажирских перевозок мы поговорили с руководителем местного таксопарка 152.trofimov Романом Трофимовым.

ДЕШЕВЫЕ ЗАКАЗЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ НЕ ПРОБЛЕМА

— Работать в перевозки приходят разные люди. В основном это мужчины от 25 до 55 лет. Многие таксисты в прошлом служили в правоохранительных органах. Так как пенсия у них ранняя, после службы идут к нам, чтобы без дела не сидеть, — рассказывает Роман Трофимов.

Нелегальные таксисты в Нижнем Новгороде практически исчезли. Наткнуться на тех, кто работает в «черную», можно только у вокзала.

— Работать по-старинке через диспетчерские службы не вижу смысла. Хотя такие парки еще есть в Нижнем Новгороде. Но они либо обслуживают юрлица, либо занимаются мошенническими схемами. Диспетчер называет одну сумму, а водитель требует в несколько раз больше. Мы выбрали самый современный путь. Работаем в партнерстве с агрегаторами, например, с Яндекс.Такси.

За последние годы такси в Нижнем Новгороде перестало быть элитарным способом передвижения. Машины приезжают быстро, цены доступные.

— Фактически это полноценный общественный транспорт. Студенты вообще вызывают одну машину на четверых. В итоге проезд дешевле, чем в муниципальном транспорте.

При этом для водителей дешевые заказы перестали быть проблемой. Руководитель автопарка рассказывает, что в агрегаторе есть опция «гарантия минимального заработка». Это премия за число заказов. Например, сделал 20 поездок — получил бонус в пару тысяч рублей.

ПОЯВИЛАСЬ КУЛЬТУРА ЧАЕВЫХ

Глава таксопарка делится: 90% водителей в нашем городе называют такси своим постоянным источником дохода. «Подработчики» приходят таксовать на время отпуска или между поисками работы по своей основной специальности.

— Доход у водителей разный, но у большинства на хорошем уровне, — продолжает Трофимов. — Те, кто работает по четыре часа в день, зарабатывают около 40 тысяч рублей. Рядовой таксист в среднем получает доход около 70 тысяч рублей. Топовые, целеустремленные водители накатывают по итогу 100 — 120 тысяч рублей. Плюс растет культура чаевых: пассажиры время от времени поощряют водителей за хорошую поездку.

У пассажиров свой график, который не меняется изо дня в день. Утром на работу, вечером домой. Мобильное приложение для водителей подсказывает им, в каком районе повышенный спрос. Поэтому те, кто хочет зарабатывать больше среднего, просто приезжают в обозначенную на карте зону и развозят пассажиров.

— В эконом-классе водители выполняют на треть больше поездок, чем в комфорте, чтобы получить хороший заработок. Но и спрос на бюджетные поездки выше, поэтому проблем с пассажирами нет. Всегда есть спрос на машину с детским креслом. В приложении есть отдельная кнопка заказа такого автомобиля и люди ей пользуются, а водители соответственно зарабатывают больше.

ОТЧЕГО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ТАКСИСТЫ ВОРЧАТ

Недавно у Яндекс.Такси в Нижнем Новгороде заработал тариф «Доставка». Водитель может выступать в роли курьера. По словам Романа Трофимова, нижегородцы очень активно пользуются новой возможностью.

— Только водители сердятся, что люди забывают указать телефон получателя, — делится руководитель. — А вообще такие заказы берут активно. Очень много новых людей пришли зарабатывать именно в этот тариф. Потому что нет жестких требований к модели авто — можно выполнять заказы на любой машине.

Рабочий график водители строят сами. Большинство придерживается стандартного распорядка 5/2 или 6/1.

— Семь дней в неделю работать мы им не разрешаем — отправляем на принудительный выходной. В погоне за заработком не должна страдать безопасность пассажиров.

Таксисты очень консервативные люди. Любые нововведения в алгоритмах агрегаторов принимают с ворчанием. Однако по словам Романа, это все мелочи жизни:

— Что может не нравится в работе, когда за твое время на линии тебе исправно платят хорошие деньги?

КСТАТИ

По словам директора таксопарка, водители в среднем зарабатывают 70 тысяч рублей. Мы решили проверить эту информацию. Для этого попросили знакомых водителей добавить нашего корреспондента в чаты таксистов в мессенджерах.

Там водители иногда спрашивают, у кого сколько вышло по заказам. Всегда же интересно, сколько получают коллеги. Вот несколько данных из приложений для водителей. Все суммы указаны после вычета комиссий. Лица и имена таксистов мы скрыли.

Это приложение Марии. За март она получила 83 тысячи рублей. В апреле у нее все шансы поднять планку дохода. Потому что снимок она сделала про прошествии трех недель месяца. За это время у нее 70 тысяч рублей. При таком же графике работы она может получить по итогам месяца более 90 тысяч рублей.

Другой таксист Андрей за три недели апреля заработал более 80 тысяч рублей. При этом по диаграмме видно, что за февраль — короткий месяц — его доход был около 100 тысяч рублей. В марте он получил почти 105 тысяч рублей.