Проверка слуха: На Бору взорвался мусоропровод. ФОТО: "Нижний №1"

Прошедшей ночью, с 9 на 10 мая, в доме № 150 по улице Ленина в городе Бор взорвался мусоропровод. По крайней мере, так утверждают жители пострадавшего дома в социальных сетях. В одном из видео на канале "Нижний №1" женщина ведёт съёмку из окна своей квартиры, которая, по её словам, располагается прямо за стеной от взорвавшегося мусоропровода. Из окна она снимает приехавших по вызову пожарных.

— У нас произошёл взрыв, на улице Ленина. Взорвался мусоропровод. Пожарные приехали очень быстро, — комментирует женщина. — В подъезде творится дурдом, дышать нечем, весь дым идёт в квартиры. Очень много пожарных и МЧСников.

"Комсомольская правда" направила запрос в ГУ МЧС России по региону, чтобы получить ответ о пострадавших, ущербе и причинах взрыва. Но в ведомстве нам ответили:

— Наши подразделения выезжали сегодня в 00:35 по адресу Бор, улица Ленина, 150. По прибытии ничего не обнаружено, горения нет, разрушений нет, работы наши силы и средства не проводили. Вызов засчитан как ложный.

Что же на самом деле произошло — пока остаётся загадкой.

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