«Искал могилу деда, а нашел прадеда»: Внук бойца Сталинградской битвы сорок лет ищет своего пропавшего без вести родственника

Внук бойца Сталинградской битвы сорок лет ищет своего пропавшего без вести родственника. Фото: СОЦСЕТИ

Эта история тянется с начала 80-х. Именно тогда житель Казахстана Александр Кронгардт начал поиски своего деда, пропавшего под Сталинградом в годы войны. В 1942 году он ушел на войну из своего родного села в Нижегородской области и с тех пор от него ни слуху, ни духу. До сих пор боец красной армии числится пропавшим без вести. Поиски могилы деда стали для его внука делом всей жизни. Вот уже много лет мужчина пишет письма в архивы, встречается с поисковиками, перечитывает старые фронтовые письма. И вот в канун 9 мая 2021 года его труды дали неожиданный результат – ему удалось отыскать могилу не деда, а… прадеда.

Молодой курсант

Алексей Тощев из села Чугуны Воротынского района ушел на войну 18-летним мальчишкой. В марте 1942 года ему пришла повестка на призывной пункт. Тогда такие письма приходили сотнями в каждое село.

От Алексея осталось только удостоверение. Фото: Из личного архива героя публикации

- Несмотря на свой юный возраст, дедушка уже был настоящим главой семейства. В 17 лет он окончил курсы бухгалтерского учета, стал главным бухгалтером родного колхоза, а затем женился и стал отцом. У него родилась дочка – моя мама, - вспоминает его внук Александр. – Она родилась буквально за три месяца до того, как ему пришла повестка на войну. Больше в родном селе его не видели.

В отличие от многих его односельчан, Алексея направили не прямиком на фронт, а в Краснодарское пулеметно-минометное училище. Страна как никогда нуждалась в толковых и подготовленных офицерах, которых планировалось обучить по ускоренному курсу. В число тех, на кого страна возлагала особые надежды, попал и Алексей.

- 12 июня 1942 года Тощеву Алексею Константиновичу выдано удостоверение в том, что он действительно состоит на военной службе в должности курсанта Краснодарского пулеметно-минометного училища, - говорилось в присланном супруге Ираиде Васильевне документе. – Выдано на получение льгот семье, установленных Кодексом о льготах для военнослужащих и их семьям.

«Полки героев»

Однако долго учиться в этом училище курсантам не пришлось – уже через месяц курсантов бросили на оборону Сталинграда. Как говорится в архивных документах, в той битве участвовали больше 30 тысяч курсантов из 25 военных училищ СССР. Многие из курсантских полков прибыли на место битвы раньше самой армии и стали ее передовыми отрядами, а затем использовались в качестве надежных отрядов прикрытия. За безудержную храбрость и юношескую отвагу эти полки окрестили «полками героев». К сожалению, выживших среди этих героев оказалось немного. И Алексея Тощева среди них не было.

- По документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат Красной армии установлено, что стрелок Алексей Тощев пропал без вести в декабре 1942 года, - сообщили родственникам солдата в селе Чугуны.

Неожиданно во время поисков Александр нашел могилу своего прадеда. Фото: Из личного архива героя публикации

Сразу после этого молодая жена Алексея слегла от горя. Единственное, что хоть как-то поддерживало ее это забота о дочери и надежды на то, что муж все же вернется. Однако после окончания войны эти надежды растаяли. Один за другим в село возвращались ушедшие на войну мужчины. Однако Алексей так и не вернулся.

- Всю свою жизнь моя пыталась отыскать следы своего пропавшего отца, - рассказывает Александр Кронгардт. – А когда ее не стало, ее дело продолжил я.

Куда только он ни отправлял запросы – в архив министерства обороны, в мемориальный музей Краснодарского училища. Но ответ отовсюду приходил один – пропал без вести, сведений о его местонахождении нет.

- В документе, хранящемся в Воротынском районе, напротив фамилии Вашего деда в графе «время и вид гибели» четко указано, что он пропал без вести в декабре 1942 года, - ответили Александру в Военном комиссариате Нижегородской области. На этом сведения обрываются.

Неожиданное открытие

Казалось бы, дело пропащее – спустя 60 лет отыскать следы Алексея Тощева практически невозможно. Однако несколько дней назад на связь с Александром вышел работник одного из краеведческих музеев Нижегородской области.

- К сожалению, следов вашего дедушки найти не удалось, - сразу сказал он. – Зато поисковики нашли могилу вашего прадеда. Он похоронен…в Нижнем Новгороде. На кладбище в Марьиной Роще.

То, что его прадед, Константин Тощев, погиб в годы войны, Александр знал. Вот только могила его найдена не была. И вот теперь, спустя несколько десятилетий, эта тайна раскрылась.

Последнее, что слышали родственники о Константине, то, что он был ранен в руку. Фото: из личного архива

- Конечно, я рад, что удалось отыскать место захоронения прадеда, - поделился Александр. – Надеюсь, что мне удастся там побывать.

К слову, это не единственная находка Александра. Благодаря своим поискам ему удалось отыскать и всех своих живых родственников, о существовании которых он даже не догадывался.

- Оказалось, что у дедушки было два брата, и у каждого из них – свои дети, - рассказал Александр Кронгардт. - Так что теперь у меня неожиданно появились сразу две тети!