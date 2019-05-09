«Мы никогда друг друга не видели»: Во время поисков пропавшего без вести деда внук красноармейца нашел своих родственников

18-летний глава семьи

- Повестка призывнику товарищу Тощеву Алексею Константиновичу. Вы обязаны явиться для медицинского освидетельствования на призывной пункт к 8 часам утра, - получив такую повестку в марте 1942 года, 18-летний житель села Чугуны Воротынского района Алексей Тощев сразу отправился в районный военкомат. В то время они приходили сотнями в каждое село.

Несмотря на свой юный возраст, Алексей был уже настоящим главой семейства. В семнадцать лет он окончил районные курсы бухгалтерского учета и сразу стал главным бухгалтером родного колхоза – должность в те времена ответственная и весьма почетная. Вскоре он женился на красавице Ираиде из своего же села, и за три месяца до получения повестки у них родилась дочка.

Алексей Тощев пропал в декабре 1942 года.Фото: Из личного архива героя публикации

- Не переживай, я обязательно вернусь, - успокаивал он жену, отправляясь на войну. – И пиши мне обязательно.

В отличие от многих его односельчан, Алексея направили не прямиком на фронт, а в Краснодарское пулеметно-минометное училище. Страна как никогда нуждалась в толковых и подготовленных офицерах, которых планировалось обучить по ускоренному курсу. В число тех, на кого страна возлагала особые надежды, попал и Алексей.

- 12 июня 1942 года Тощеву Алексею Константиновичу выдано удостоверение в том, что он действительно состоит на военной службе в должности курсанта Краснодарского пулеметно-минометного училища, - говорилось в присланном супруге Ираиде Васильевне документе. – Выдано на получение льгот семье, установленных Кодексом о льготах для военнослужащих и их семьям.

Юные хранители Сталинграда

Вот только долго учиться в этом училище курсантам не пришлось. Уже в июле 1942 года их бросили на оборону Сталинграда. По данным историков, в Сталинградской битве участвовали больше 30 тысяч курсантов из 25 военных училищ СССР. Многие из курсантских полков прибыли на место битвы раньше самой армии и стали ее передовыми отрядами, а затем использовались в качестве надежных отрядов прикрытия. За безудержную храбрость и юношескую отвагу эти полки окрестили «полками героев».

Курсантские полки были брошены на оборону Сталинграда.Фото: Из личного архива героя публикации

- Мы бросали их на самые опасные направления. Но никто не роптал, не жаловался на судьбу. Все сносили, - вспоминал впоследствии командарм 64-ой армии Михаил Шумилов. – Их можно было обвинить в чем угодно: в излишней самоуверенности, недооценке противника, в безудержной удали – в чем угодно, только не в трусости и недостатке храбрости. Бесстрашный был народ!

Из 35 тысяч курсантов, участвовавших в Сталинградской битве и обороне Лысой горы, в живых остались единицы. Всем им было присвоено звание офицеров. Правда, Алексея Тощева в их числе не оказалось.

- По документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат Красной армии установлено, что стрелок Алексей Тощев пропал без вести в декабре 1942 года, - сообщили родственникам солдата в селе Чугуны. После получения такого известия жена Ираида слегла от горя. Единственное, что поддерживало ее – это заботы о дочери и вера в то, что Алексей все-таки вернется.

«Я его все равно найду»

Однако после окончания войны эти надежды сошли на нет. От пережитых переживаний здоровье ее пошатнулось, и чтобы хоть как-то его поправить она вместе с малышкой отправилась к отцу в Караганду в Казахстан. Да так там и осталась.

- Спустя несколько лет, она вышла замуж во второй раз, и моя мама уже выросла с отчимом, - вспоминает внук Ираиды Тощевой Александр Кронгардт. – Однако о дедушке она так и не забывала. Она могла часами рассказывать маме о том, каким замечательным он был. Позднее она передала эту любовь к дедушке и мне.

Все упоминания о дедушке стали в семье Кронгардт настоящей реликвией.Фото: Из личного архива героя публикации

Сначала сама дочь Алексея Константиновича, а потом и Александр решили, во что бы то ни стало отыскать пропавшего без вести деда. Куда только они не отправляли запросы – в архив министерства обороны, в мемориальный музей Краснодарского училища. Но ответ отовсюду приходил один – пропал без вести, сведений о его местонахождении нет.

- В документе, хранящемся в Воротынском районе, напротив фамилии Вашего деда в графе «время и вид гибели» четко указано, что он пропал без вести в декабре 1942 года, - ответили Александру в Военном комиссариате Нижегородской области. На этом сведения обрываются. Однако сам внук пропавшего без вести красноармейца не отчаивается.

- Я уверен, что все равно его найду, - настаивает Александр. – Тем более что во время поисков деда мне удалось отыскать его родственников в Нижегородской области, с которыми мы никогда прежде не общались. Оказалось, что у дедушки было два брата, и у каждого из них – свои дети. Так что теперь у меня неожиданно появились сразу две тети!