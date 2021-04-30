«Вся одежда и лицо были в крови»: В Ваче трехлетняя девочка умерла от внезапного кровотечения

Врачи боролись за жизнь малышки, но не смогли спасти ее. Фото: СОЦСЕТИ

Хмурым апрельским днем тишину небольшого поселка Вача разорвал тревожный вой сирены: в сторону улицы Полевой на высокой скорости неслась машина скорой помощи с мигалками. Бригада медиков спешила на вызов в детский сад «Рябинушка» - там у трехлетней девочки внезапно открылось кровотечение. Тогда еще никто не знал, что малышка умирает.

Утро 21 апреля для семьи Ивановых (имена и фамилия героев изменены – прим.) началось вполне обычно: родители отвели трехлетнюю Машу в детский сад, а сами отправились на работу. Ничто не предвещало беды. Однако около трех часов дня родители получили тревожный звонок от воспитателя.

«Приезжайте, с Машей плохо! Ее рвет… кровью! Скорую уже вызвали!», - почти прокричала в трубку перепуганная женщина.

Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

«Она поступила уже без сознания. Вся одежда и лицо были в крови», - вспоминают сотрудники ЦРБ.

Реаниматологи более получаса боролись за ее жизнь, но, увы, оказались бессильны. В 16:30 врачи констатировали смерть маленькой Маши. Как сообщил «Комсомолке» источник в силовом ведомстве, причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение неясной этиологии, которое привело к постгеморрагическому шоку, так как кровотечение было массивное.

Образцовая семья

Страшная трагедия потрясла весь поселок. Семью, в которой случилось горе, можно назвать образцовой: папа работает водителем в пожарной части, мама трудится методистом в местном клубе. Они воспитывают четверых детей.

«На каких-либо учетах они не состояли, к административной ответственности не привлекались – обычная положительная семья», - сообщил источник.

Что стало причиной смерти трехлетней малышки, установит следствие. По словам родителей, все прививки дочке делались своевременно, аллергией на какие-либо медицинские препараты она не страдала.

Минздрав: врачи не виноваты

В министерстве здравоохранения Нижегородской области нам сообщили, что смерть ребенка не была связана с действиями или бездействиями врачей.

«Минздрав Нижегородской области в курсе этой ситуации. Мы не можем разглашать информацию, составляющую врачебную тайну. Ребенок поступил в тяжёлом состоянии, врачи действовали грамотно и квалифицированно. К сожалению, ребенка спасти не удалось», - прокомментировали в ведомстве.

Меж тем следователи ищут виновных в смерти девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

«С места происшествия изъята медицинская карта погибшего ребенка, меню питания за 21 апреля и записи с камер видеонаблюдения из детского сада, а также медицинская документация их Вачской ЦРБ», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. Ведется следствие.