Новый бульвар от Зачатьевской башни до Чкаловской лестницы появится в Нижнем Новгороде к августу 2021 года

Благоустройство бульвара начнется уже в ближайшие недели Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Новый прогулочный маршрут появится на участке от Зачатьевской башни Нижегородского кремля до Чкаловской лестницы – сейчас здесь полным ходом идет благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга в ходе пресс-тура 30 апреля 2021 года.

В кремле сейчас ведется комплексная работа по реставрации и ремонту Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Мы с вами присутствуем на самом комплексном проекте на территории Нижегородского кремля – это ремонтно-реставрационные работы на участке кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башни. Эти работы включают в себя как укрепление склонов, так и вычинку стен, боевого хода и укрепление склона. Работы ведутся с сентября 2020 года, по контракту подрядчик должен их закончить 2 июля 2021 года, поэтому укрепление склонов будет завершено в ближайшие несколько недель и вторым этапом здесь начнется благоустройство территории. Здесь будет проходить участок Кремлевского бульвара, прогулочная зона, по которой можно будет пройти от Зачатьевской башни до Чкаловской лестницы, - рассказал Тимофей Шульга.

Одна из важнейших задач - замена систем водоотведения. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По словам руководителя проекта реставрации ООО «Адепт Строй» Юрия Облицова, Нижегородский кремль – объект весьма непростой. Стены уже давно просили ремонта, по ним шли крупные трещины, а из-за нарушения системы водоотведения талые и дождевые воды лишь ускоряли процесс разрушения стен.

Новый бульвар будет проходить от Зачатьевской башни к Чкаловской лестнице Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Здесь встречается кладка самых разных периодов – и кирпичи XX века, и XIX века, и историческая кладка. Для работ используем специальные большемерные кирпичи, их для нас сделали на заказ, - отметил Юрий Облицов.

Для заделывания трещин используется специальный большемерный кирпич Фото: Ольга КУРЕНКОВА