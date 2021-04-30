В ресторанах и магазинах Яндекс.Еды в Нижнем Новгороде появился кешбэк баллами

Владельцам подписки Яндекс Плюс будут начислять баллы за заказы через Яндекс.Еду - до 5% с каждого заказа. Это увеличит спрос и поможет заведениям получать больше заказов.

В Нижнем Новгороде примерно треть людей, которые заказывают в Яндекс.Еде, пользуются Яндекс Плюсом. Баллами можно компенсировать стоимость будущих заказов — частично или почти полностью. В последнем случае пользователь оплачивает только доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине.

В среднем пользователи с подпиской Плюс заказывают в ресторанах и магазинах на 30% чаще. Это результаты тестирования программы в Москве с февраля 2021 года. Нижний Новгород стал одним из первых городов, где Яндекс.Еда добавила эту функцию после столицы. На первом этапе Яндекс будет финансировать программу за свой счет. Для заведений участие в ней бесплатное.

На текущий момент количество владельцев подписки Яндекс Плюс достигло 9 млн, за последний год прирост составил 141%. В общей сложности пользователи Плюса накопили уже более одного миллиарда баллов.